14/02/2022 05:59

Audry Wajwakana





PARAMARIBO –

“We zijn zo verziekt in dit land. Het is duidelijk dat het systeem niet werkt”, klinkt het wanhopig uit de zaal. Een groep vrouwen hoort op dat moment het verhaal aan van een vrouwelijk slachtoffer van geweld op de werkvloer. Het verhaal klinkt voor de aanwezigen als een thrillerfilm, want in plaats van brede steun te krijgen, ging het slachtoffer juist door een ware hel. Uit privacy en veiligheid van de betrokkene kan de Ware Tijd niet in details treden.

Psychisch geweld, maar ook fysiek geweld, op het werk is voor

menige vrouwelijke werknemer helaas een bittere realiteit. Dit

blijkt uit de Dya Dya Uma Talk, georganiseerd door Clip Training en

Consultancy. Hoewel de afgelopen jaren verschillende inspanningen

zijn gedaan om door middel van beleid werkplekken veilig te maken,

is er nog veel werk aan de winkel.

De aanwezige vrouwen, van wie meer dan de helft psychisch geweld

op de werkvloer heeft ervaren, geven aan dat het lijkt alsof er

steeds in een vicieuze cirkel wordt gedraaid. Na het horen van dit

relaas van fysiek geweld, zijn ze allemaal erover eens dat daarin

nu verandering moet komen. Na de discussies worden de aanwezigen in

groepen verdeeld om met eigen oplossingsvoorstellen te komen. Deze

zullen opgestuurd worden naar de relevante ministeries.

De Dya Dya Uma-talk is een van de vele activiteiten die Sinkeler

organiseert. Hiermee wil zij een online Dya Dya

Uma-gemeenschap voor Surinaamse vrouwen wereldwijd

creeren, waarin ze elkaar kunnen optrekken, veilig met elkaar in

gesprek kunnen gaan en samenwerken aan een beter Suriname. De leden

kunnen met elkaar netwerken, krijgen toegang op alle

websiteonderdelen (talkshows, portretten, blogs, vlogs,

forumdiscussies en podcast). Ook ontvangen zij een magazine dat

twee keer per jaar zal verschijnen.

