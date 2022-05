‘We zijn gekomen om te winnen’

01/05/2022 22:31

John Zaalman

De Fransman Joel Sarrucco (10) plaatst de bal over de uitgestrekte armen van Dean Kasdi. Teamgenoot Ethan Asimia, die later wegens krampen moest afhaken, volgt de actie.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Joel Sarrucco en Marc-Oliver Anatole uit Frans-Guyana hebben het beachvolleybaltoernooi van de Surinaamse Volleybalbond op hun naam geschreven. De finalepartij werd zondag in de tweede set vroegtijdig afgefloten door arbiter Serginho Menckeberg nadat Ethan Asimia door krampen niet verder kon.

Asimia, die een koppel vormde met Dean Kasdi, kon bij 18-14 niet

verder. Het was de derde keer dat Menckeberg een technical time-out

inlaste om Asimia de ruimte te geven opgelapt te worden. De Fransen

pakten de openingsset na een blok van Sarrucco op Asimia met

21-11.

“Jammer dat het zo is afgelopen”, reageerde Sarrucco. “We zijn

wel met het doel gekomen om te winnen. Marco en ik besloten hier

samen te spelen aangezien mijn partner (Jean Christi Coelhoz,

…red.) in Guadeloupe zit en niet kon afreizen.” Sarrucco

gaf toe dat het in het begin moeilijk was zich aan te passen aan

zijn ‘nieuwe medespeler’.

“Het lukte later en we hebben vooral met tactische ballen kunnen

scoren.” De Fransen zijn na het toernooi gelijk vertrokken naar hun

land. In de halve finale was het tweetal, dat SRD 1.500 opstreek,

met 2-0 (21-14, 21-19) te sterk voor Joshua Dwarkasing en David

Pinas. Asimia/Kasdi daarentegen kreeg de routiniers Keven

Sporkslede en Gino Naarden in drie sets (21-16, 17-21, 15-10) ten

onder.

Vrouwenfinale

De vrouwenfinale werd ook afgebroken, maar dat kwam door de

invallende duisternis. Sandrina Hunsel en Chagnaz Frankel wonnen de

eerste set met 21-16 voordat de gezusters Sharon en Shaniva

Balkaran de daaropvolgende periode met 21-18 in hun voordeel

beslechten.

In samenspraak met de organisatie werd afgesproken de tiebreaker

maandagmorgen af te werken. In de U20-meisjesfinale kregen de

Balkarans Desiree Getrouw en Zefania Sporkslede in straight sets

(15-12, 15-8) op de knieen. Guillermo Linger en Kevin Nacimiento

wonnen het U21-jongensevenement. Er waren in deze categorie maar

vier koppels.

Sven Moeljodirjo/Argil Linger, Duncan Hiwat/Ethan Asimia en

Ismael Sabajo/Vittor Joao vormden de andere partners. Menckeberg,

die deel uitmaakt van de beachvolleybalcommissie, vond de

organisatie van het eerste evenement na bijkans drie jaren een goed

begin. “Jammer van de afmeldingen, maar het was sowieso leuk dat de

Fransen er weer bij waren.”

Los van Asimia kregen ook Getrouw, Naarden en Shawn Moeljakarta

krampen. “Leuk dat we ook Nickerianen (Gabriella May en Soedamah

Sue-Yen, …red.) erbij hadden. Ze waren enthousiast en

hadden niet verwacht hoog te eindigen.” De Nickerianen werden in de

halve finale uitgeschakeld door Hunsel en Frankel.

Shaniva Balkaran (m) tipt de bal

langs het blok van Sandrina Hunsel. De vrouwenfinale werd vanwege

de invallende duisternis afgebroken. Foto:

John Zaalman







