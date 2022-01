‘We zijn een veerkrachtig volk, maar er is werk aan de winkel’

03/01/2022 00:00 – Tascha Aveloo

Bisschop Karel Choennie

PARAMARIBO – “Een zeer moeilijk jaar!” Dat zegt bisschop Karel Choennie van de rooms-katholieke kerk over 2021. Suriname ging gebukt onder enorme prijsstijgingen en moest de uitkomst van de IMF-lening afwachten. “Ik had zelf gehoopt op een nuloptie, maar we weten dat dat wellicht nog zwaarder zou zijn voor de bevolking.” Hij hoopt in elk geval dat nu het Internationaal Monetair Fonds over de brug komt er in dit nieuwe jaar een duidelijke meer opwaartse trend zal zijn, waarmee ook de economie in rustiger vaarwater zal komen.

De geestelijke is bezorgd over de chaos in het verkeer en pleit voor gestructureerde aanpassingen om dit probleem te verhelpen. “Je gaat soms een uur eerder weg in de hoop dat je op tijd bent, maar dan kom je vast te zitten op een hoek of in een file”, schetst hij de huidige situatie.

Choennie maakt zich zorgen over het gegeven dat er elke week minimaal twee gevallen zijn van seksueel misdrijf tegen kinderen. “Dit toont aan dat de thuissituatie niet goed is en dat fysiek en geestelijk geweld tiert. Er zou een instituut moeten komen dat echt opkomt voor kinderrechten.” Hij is er niet over te spreken dat het al twee jaar gerestaureerde gebouw van ‘Stichting voor het kind’ niet word gebruikt.

De kerkleider stipt ook het subsidiebeleid aan en zegt dat het RK Bisdom voor de 72 scholen waarvoor het verantwoordelijk is, slechts SRD 300.000 subsidie per jaar krijgt. Dit is ??n van de redenen waarom de schoolgebouwen er erbarmelijk uitzien. In zijn terugblik verwerpt hij de laffe aanval op journalist Jason Pinas van de Ware Tijd en de ontwikkelingen eromheen.

De rk-kerk heeft voor 2022 van de paus de opdracht om met alle betrokken groepen te praten hoe te komen tot een meer synodale kerk. Dat betekent een kerk die luistert naar haar leden. E?n van de concrete stappen moet zijn nieuwe liederen gebaseerd op hedendaagse thema’s en melodie?n.

Voorganger Carl Breeveld

Dominee Carl Breeveld van de Evangelische Broedergemeente in Suriname typeert 2021 als “een heel zwaar jaar door de vele aanpassingen van tarieven, verhogingen en toegenomen inflatie”. “Mensen zijn in heel grote problemen gekomen omdat de huurder vindt dat de huur in vreemde valuta moet worden betaald of minimaal conform de dagkoers.”

Het Herstelplan 2020-2022 heeft als doel meer ontwikkeling te brengen, maar de aanpassingen zijn volgens hem ingrijpend geweest. “Onze president zei onlangs dat het volk veerkrachtig is. Dat denk ik ook, maar tegelijkertijd moeten er ook meer incentives komen, naast die betrekking hebben op bijvoorbeeld AOV, kinderbijslag en Covid-19-steun.”

Breeveld hoopt dat er in 2022 een duidelijke opwaartse gang zal zijn en wijst op de noodzaak dat politieke leiders het goede voorbeeld geven. “Dat inspireert en geeft kracht om met situaties om te gaan.” Hij verwijst naar merkbare verspilling en ziet mensen in de leiding van het land die zich niet aan de regels houden, terwijl anderen pienaren. “Het is: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf.'”

De voorganger vindt dat de overheid strakker moet werken aan de implementatie van de anticorruptiewet. “Corruptie, witwassen van geld en financieren van terrorisme gaan samen en om dit tegen te gaan moeten de verantwoordelijke instituten strakker werken. Ik hoop niet dat Suriname op een zwarte lijst komt, omdat als dit gebeurt we moeilijker toegang zullen krijgen tot financi?le assistentie van internationale fondsen en instituten waaronder ook IMF.”

Breeveld maakt zich ook grote zorgen om het huiselijk geweld en de hoge cijfers van zelfdoding. “We moeten meer investeren in menselijk kapitaal.” In het verlengde daarvan noemt hij de aanval op verslaggever Jason Pinas van de Ware Tijd een schandvlek op de natie, groot disrespect voor de democratie en schending op het recht van vrije meningsuiting. “En we mogen dit niet afdoen met alleen ‘sorry’ zeggen. Er moet recht worden gesproken en er moeten straffen volgen.”

De dominee benadrukt de noodzaak van “dienend leiderschap”, “want als het moreel in de top vervalt sijpelt dit door naar beneden en als leiderschap faalt, is dat onacceptabel want daardoor krijg je nieuwe normen en die zijn niet altijd verheffend.”

Artiest Enver Panka

“Ik moet eerlijk zijn dat ik het op gegeven moment niet meer zag zitten en wilde opgeven. Maar veel mensen hebben me aangesproken dat niet te doen, omdat ze mij niet kennen als iemand die opgeeft. Ik denk dat ik te veel keek naar die gesloten deuren in plaats van naar die wel nog open waren en nieuwe die open gingen.” Zo reageert artiest Enver Panka op 2021, “een jaar van veel wijze lessen”. “Ik heb geleerd dankbaar te zijn voor elke dag, want je weet niet hoe morgen eruit ziet en of je er nog bent.”

Hij noemt het afgelopen jaar ??n van groei waarbij hij (meer) heeft geleerd over studio engineering, muziek produceren en grafisch ontwerpen. “Ik ben meer gaan netwerken op Facebook. We gebruiken social media te weinig.” Zijn extra vrije tijd besteedde hij ook om meer aandacht te geven aan zijn kinderen en vriendin.

Panka heeft ondanks de lockdown toch opgetreden. “Het was illegaal ja, ma unu sabi fa mi de. De overheid zelf maakt zich schuldig aan het verbreken van de regels dus san du mi fu mek mi pikin poku moni? Ze verbieden feestjes, maar zelf hebben ze hun party’s.”

Hij neemt zich voor om in 2022 alles te pakken wat hij gelooft dat voor hem bestemd is. “Dit is het jaar waarin ik dingen ga doen. Ik weet dat er mensen in mij geloven en ik weet dat ik het kan. Ik ga voor doorbraak met mijn muziek in minimaal het Caribisch Gebied, daar zijn mijn mensen. Amerika hoeft nu nog niet.”

Spoken word-artiest Zulile Binker

Voor spoken word-artiest en theatermaker Zulile Blinker is 2021 een mooi jaar geweest. Zij spreekt van een opmerkelijke switch ten opzichte van wat ze normaliter doet. Zo heeft ze vaker verzoeken gehad om gedichten te presenteren, zich gericht op het maken van infomercials en advertenties en een project uitgevoerd voor het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma. Ze zegt daarbij de gelegenheid te hebben gehad “om internationaal onze stem te laten horen en daarvoor heb ik een mix van Engels en Sranantongo gebruikt”.

Op enkele scholen heeft ze les in vrije expressie gegeven. Verder bekeek ze mogelijkheden hoe zij haar craft via digitale platforms onder de aandacht kan brengen. Ook op het gebied van voeding heeft ze haar kennis uitgebreid.

Blinker is blij met haar radioprogramma ‘Wat we doen’ op staatszender SRS. Daarin staat ze onder meer stil bij wat de mens drijft en het doorbreken van taboes. “Ik wil een stem zijn voor mensen om hun verhaal te doen. Waarom ze doen wat ze doen, wat hen boeit en taboes die voorkomen. We zijn snel om over mensen te oordelen zonder te weten waarom ze zijn, hoe ze zijn.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina