‘We verwachten over een paar jaren nog betere runderen te zien’

Dat Suriname het soms best zonder import kan stellen hebben boeren van slachtvee laten zien. Er is namelijk voor het tweede opeenvolgende jaar geen slachtvee ingevoerd en daar is de voorzitter van de Veehoudersbond, Mukesh Ramlagan in zijn nopjes mee. “Ook bij de kleine herkauwers is het goed gegaan.” Eenzelfde gevoel heeft hij over de medewerking met bacovenbedrijf FAI, dat contractueel fruit verkoopt als (grondstof voor) voer voor het vee, waarmee een grote zorg voor de boeren is weggevallen, ook omdat dit kostenbesparend is.