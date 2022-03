‘We trekken de stoute schoenen aan’

07/03/2022 08:03

De RK-Begraafplaats.

PARAMARIBO –

“We hebben de stoute schoenen aangetrokken in afwachting op de wettelijke regeling.” Of dat nog zal geschieden vraagt begrafenisondernemer Patrick van der Bosch zich af. Hij doelt op het feit dat begrafenisondernemers al jarenlang op verschillende momenten de regering en De Nationale Assemblee (DNA) hebben gevraagd om de Begrafeniswet aan te passen.

Dat begrafenisondernemers intussen in alle stilte zijn begonnen

met bovengronds begraven, is niet (zomaar) uit de lucht komen

vallen. Door overvolle begraafplaatsen zijn ze daartoe genoodzaakt.

Ook wachten ze al jaren op goedkeuring van hun grondaanvraag door

de overheid. Ondanks dat bovengronds begraven of het systeem van

galerijgraf niet staat in de Begrafeniswet, betekent dat volgens de

uitvaartverzorgers niet dat ze deze manier van begraven niet mogen

toepassen.

Drie begraafplaatsen

Bij bovengronds begraven worden stoffelijke overschotten boven

of naast elkaar in galerijen in een muur geplaatst. Henry Hennep,

directeur van de gelijknamige begrafenisonderneming, heeft enkele

jaren terug het voortouw genomen om dit systeem in Suriname in te

voeren bij de haast volgeraakte begraafplaats Hodie Mihi Cras Tibi,

van dit uitvaartbedrijf, aan de dokter Sophie Redmondstraat. “We

hebben al ongeveer negentig mensen op deze manier begraven”,

vertelt hij. Een van de personen is oud-rechter Frank Truideman,

die later advocaat werd.

Bij Rene’s Hof, van stichting Pijl en Boog, aan de

Waakhuyzenlaan worden mensen sinds augustus vorig jaar bovengronds

begraven. “Het lichaam van de eerste persoon is op 19 augustus 2021

bijgezet in een galerij in de muur en we hebben tot heden totaal 34

mensen op die wijze begraven”, vertelt stichtingsbestuurslid

Leendert Grant. Twee maanden later begon uitvaartbedrijf Wijngaarde

met het systeem van galerijgraf bij de begraafplaats aan de

Leysweg.

Stichting Pijl en Boog heeft jaren terug grond aangevraagd bij

de staat en heeft het probleem van ruimtetekort onder de aandacht

van verschillende regeringen gebracht. “Er is toen aan ons

geadviseerd om bovengronds te begraven. Zelfs een president, die

iemand was komen begraven bij Rene’s Hof, heeft ons gezegd dat het

mag”, zegt Grant.

Hennep vertelt dat hij de overvolle begraafplaatsen al jaren

terug had voorspeld, aangezien veel mensen in Paramaribo worden

begraven. Hij heeft het probleem keer op keer jaren lang aangekaart

bij toppers van verschillende regeringen en bij de assemblee en

heeft daarbij voorgesteld de Begrafeniswet aan te passen. “Er moet

in feite maar een woord, namelijk bovengronds, in de wet bijgevoegd

te worden.”

DNA reageert niet

Ook stichting RK-begraafplaats wil overgaan tot bovengronds

begraven zegt directeur Steven Tjang-A-Sjin tegende Ware Tijd. De

stichting had in augustus 2020 schriftelijk toestemming aan de

toenmalige procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday gevraagd om

over te gaan op galerijgraven. De pg antwoordde dat de

Begrafeniswet daarin niet voorziet.

Baidjnath Panday heeft toen voorgesteld de wetgever hierover te

informeren om de wetsaanpassing te overwegen. “Dit initiatief kan

eveneens door tussenkomst van het ministerie van Justitie en

Politie geschieden”, staat in het schrijven van de pg. De

RK-begraafplaats heeft in november 2021 vervolgens een brief

gericht aan DNA. “Er is niet op gereageerd. We zullen met onze

advocaat nagaan welke stappen we zullen ondernemen”, aldus

Tjang-A-Sjin.







