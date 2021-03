“Ik heb bijna de hele avond niet geslapen, omdat ik bang ben voor prikjes. Maar het is soepel gegaan en ik weet nu, als het ware, niet aan welke arm ik de injectie heb gehad”, reageert Vivian Vliet (65) in gesprek met de Ware Tijd, kort nadat ze is inge├źnt met het AstraZeneca-vaccin tegen Covid-19.