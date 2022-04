‘We kijken uit naar de play-off’

24/04/2022 15:31

John Zaalman

Yelyco-aanvalster Janice Antonius (9) probeert de aanval van een speelster van Matoury te pareren.

Foto: John Zaalman



SAINT-LAURENT DU MARONI –

Gideon en Yelyco hebben in hun laatste voorrondepartij in de Volleybal Champions League geen fout gemaakt. Beide Surinaamse clubs kregen hun Franse opponenten – respectievelijk Sport Guyanais (25-9, 25-15, 25-14) en Matoury (25-18, 25-11, 26-24) – zondagmiddag in de Maximin Noel hal in Saint-Laurent du Maroni in straight-sets op de knieen. De Scholen Volleybalvereniging daarentegen had geen succes tegen het Franse Cosma, dat met 3-0 (25-8, 25-14, 25-19) triomfeerde.

“Onze concentratie is vandaag tegen Sport Guyanais wel gaan

droppen, omdat ze minder waren en mijn speelsters op hun niveau

zijn gaan spelen”, meent Gideon-coach Dieter Tammenga.

Hij jammert nog steeds over de de enige nederlaag van Gideon

tegen het Franse Arc en Ciel, maar blikt desondanks terug op een

leuke algemene ronde. “We kijken nu uit naar de play-off.”

Die zal pas in juni plaatsvinden, aangezien de

postseason van de Fransen in mei wordt gehouden. “Zolang

wachten zal wel een rol spelen, omdat het wedstrijdritme dan eruit

gaat. We zien wel hoe het gaat.”

Vermoeiend

Verdy Getrouw is blij met de winst van Yelyco op Matoury. “Maar

spelen in Maximin Noel is altijd vermoeiend vanwege de hoge

vochtigheidsgraad. We zijn vandaag wel voorbereid gekomen en ik heb

mijn speelsters het hoofd na elke set nat laten maken. In Cayenne

(de play-off zal in die stad worden gehouden, … red.)

zal het een stuk comfortabeler zijn.”

Belangrijk voor Getrouw is dat zijn ploeg door de voorronde heen

is. “De plaatsing is nu niet belangrijk. Ik zie wel wie onze

volgende tegenstander is.” Zijn ploeg eindigt op de derde plaats na

Arc en Ciel en Gideon. Matoury wordt waarschijnlijk de vierde

tevens laatste play-offploeg.

Ervaring

De internationale competitie zit erop voor Claudius Straal en

SVV. “Het is een leerrijke ervaring geweest voor mij als coach en

dit jong team”, onderkent de oefenmeester. “We hebben nu gezien

waaraan we moeten werken en ik ga de lange speelsters

klaarstomen.”

Straal geeft toe dat de pass hem in de steek liet tegen Cosma.

“Ik sta bijvoorbeeld met 17-14 voor in de derde set, maar daarna

viel de pass weg of de set of aanval waren verkeerd. Cosma was echt

niet zo sterk.”

De coach zegt dat zijn speelsters in de toekomst met meer

plezier moet spelen. “Het lijkt alsof ze op straf zijn als ze op

het veld staan. En mijn ervaren speelsters moeten de leiding

nemen”, aldus Straal.

Dieter Tammenga (rechts) verheugt zich met Gideon op de

play-off van de Volleybal Champions League.







