‘We hopen weer een mooi bedrag binnen te halen’

Surinaamse Rotarians die meededen met de Miami Marathon, vorige week, en gesponsord werden (per kilometer) voor goede doelen.

Foto: Anjani Boetius



PARAMARIBO –

“Het was fantastisch. Twee jaar geleden hebben we voor het eerst meegedaan en het toen ook goede doelen eraan gekoppeld.” Janine Parisius, president van de Rotary Club Paramaribo, blikt tevreden terug op de “Rotary Suriname Runs for Charity” tijdens de twintigste editie van de Miami Marathon, vorige week zondag. Er liepen 27 Surinaamse Rotarians mee die gesponsord werden voor goede doelen in Suriname.

Vorig keer werd 45.000 US dollar opgehaald. “Dit jaar hopen we

ook een mooi bedrag binnen te halen voor de drie geselecteerde

goede doelen.” Dat zijn de Stichting Betheljada, een tehuis voor

kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, de Kennedy

Stichting, een instituut voor dove- en slechthorende kinderen met

een school en internaat, en de Stichting Support Recycling Suriname

(SuReSur), die zich bezighoudt met inzameling van onder meer

PET-flessen voor recycling en vergroten van de bewustwording voor

een schoon (leef)milieu).

“Het zijn organisaties die wij een warm hart toedragen en

hun doelstellingen liggen in lijn met de Rotarydoelen”, zegt

Parisius. Het aantal lopers was deze keer groter dan vorige keer.

“Want ook hier in Suriname hebben we parallel een halve

marathon georganiseerd voor wie niet meekonden naar Miami en

daaraan hebben 55 personen deelgenomen.”

Elke loper in Miami heeft zijn of haar reis en verblijf zelf

bekostigd en ook de deelname aan de marathon. De lopers konden per

kilometer of per groep worden gesponsord maar er kon ook een vast

bedrag worden gedoneerd. De promotie verliep via sociale media.

Parisius: “We hebben veel gekregen uit Suriname zelf, met name van

het bedrijfsleven. Ook familieleden van over de hele wereld hebben

vanuit het buitenland geld overgemaakt. Maar het grootste deel

kregen we echt van onze eigen Surinamers en dat stemt heel

goed.”

Geinteresseerden kunnen nog altijd sponsoren per afgelegde

kilometers van de deelnemers. Hiervoor verwijst de president naar

de Facebookpagina van de Rotary Suriname Runs for Charity.

Ook in Paramaribo werd parallel een halve

marathon gehouden voor de goede doelen.







