06/05/2022 09:59

Ricky Wirjosentono

De vrouwenorganisatie Galibi zoekt middelen om het bouwvallige gebouw te restaureren, waardoor de leden weer hun plek hebben om onder meer souvenirs te maken.

Foto: Ricky Wirjosentono



GALIBI –

“Wij willen er alles aan doen om de vrouwen in Galibi weer een platform te geven hun activiteiten vrij te laten ontplooien.” Ondervoorzitter Jumerume Aloema van vrouwenorganisatie Galibi zoekt al een poos naar donaties om het bouwvallige gebouw, waar de vrouwen in het verleden souvenirs, craft en houtsnijwerk verkochten, te restaureren. Ze heeft de vicepresident, maar ook bedrijven en niet-gouvernementele organisaties benaderd om ondersteuning.

In de ‘bedelbrieven’ wordt er een begroting ingesloten. Aloema

vertelt dat in de afgelopen twee jaar het gebouw sterk achteruit is

gegaan, mede vanwege de afwezigheid van toeristen (en dus

inkomsten), als gevolg van de Covid-19-pandemie. Haar moeder, die

voorzitter is van de vrouwenorganisatie, wil vanwege ziekte

overdragen aan jonge, dynamische vrouwen in het dorp. “We hopen dat

het in de toekomst goed zal gaan met onze plannen”, reageert de

dochter.

De organisatie bereidt in elk geval een activiteit voor in

verband met Moederdag. Er is volgens Aloema geen geld om de moeders

van Galibi in het zonnetje te plaatsen, “maar ik denk dat het

weinige dat wij zullen doen op die dag iets voor hen zal kunnen

betekenen”.

Galibi en andere inheemse dorpen hebben de handen in elkaar

geslagen om hun jeugd educatief te scholen. Zestien jongeren van

Galibi, Pierrekondre, Erowarte, Bigiston, Marijkedorp, Alfonsdorp,

Tapuhuku en Calbo zijn op veldexcursie geweest naar Coronie en Weg

naar Zee. De achttienjarige Lowan Alwanahi vertelt aande Ware

Tijddat de jongeren meer informatie willen over klimaatverandering

en wat zij kunnen doen om dat tegen te gaan in hun dorpen. “Ik heb

veel geleerd. Nu moeten wij samen gaan denken om mijn dorp Galibi

te beschermen tegen erosie.”

De jeugdigen kregen van professor Sieuwnath Naipal informatie

over de mangrove aanplant te Weg naar Zee. “Het is de bedoeling dat

de jongeren over hun ervaringen gaan discussieren en meedenken aan

oplossingen voor hun dorpen. Ze moeten manieren gaan zoeken om hun

woongebieden te beschermen tegen klimaatverandering, want de dorpen

moeten voor de komende vijfhonderd jaar blijven bestaan”, zei

begeleider Idris Fredison.

De jongeren zijn dinsdag bij De Nationale Assemblee geweest om

met een petitie aan voorzitter Marinus Bee aandacht te vragen voor

de gevolgen van klimaatverandering in hun woongebied. Volgens hen

wordt het voortbestaan van Galibi, Pierrekondre, Tapuhuku, Erowarte

en Bigiston bedreigd door erosie. Ook stijgt het water van de

rivier hoger dan normaal en is het in de droge tijd extra heet.

“Wij jongeren en onze families worden soms radeloos, want zo

kunnen we niet meer voor onszelf zorgen en we zijn niet zeker van

ons bestaan. We zoeken naar oplossingen. We zijn schoolgaande

jongeren en onze dorpsbesturen rekenen op ons, als jong kader”,

luidt een passage uit de petitie.

De jongeren zeggen bekend te zijn met oplossingsmodellen die

zijn toegepast in andere gebieden in het land. Zij vragen om

inspraak te hebben bij het bedenken van oplossingen voor

Marowijne.







