‘We hebben weer bewezen dat we beter zijn’

13/04/2022 23:54

-

John Zaalman

Keven Sporkslede scoorde uit deze actie het kampioenspunt voor Yelyco tegen rivaal Yellow Birds.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Yelyco is voor de tiende keer op rij volleybalkampioen geworden van Suriname. In de beslissende vijfde finalewedstrijd kreeg rivaal Yellow Birds woensdagavond in een tjokvolle Ismay van Wilgen Sporthal met 25-16, 25-22, 33-31 op haar broek. “Yellow Birds zegt steeds dat ze beter zijn dan ons, maar we hebben weer bewezen dat wij beter zijn”, zegt Keven Sporkslede, die tot Most Valuable Player werd uitverkoren. Hij maakte trouwens ook het kampioenspunt. “Na Gado bing wan’ ing so”, refereert Sporkslede naar het kampioenspunt.

Yelyco was zonder meer de agressor. In de derde tevens enige

spannende set werd gestart met een 8-1 voorsprong. De Gele Vogels

hergroepeerden zich voordat de stand elf keren gelijk was.

Sporkslede maakte de laatste twee punten. “We hebben de circel van

tien afgesloten en zullen een aanvang maken met een nieuwe”, zegt

succescoach Verdy Getrouw. Naar zijn zeggen zullen de jonge jongens

als Zercinio Wilson, Emmanuel Baumgard moeten overnemen van captain

Furgill Ong A Fat, Antoine Vliet en Sporkslede.

Tegenhanger Fernando Rigters wijt het verlies van Yellow Birds

toe aan “mentaal overwicht en druk. We zijn begonnen met een

achterstand en zie het zo dat een ‘jeugd team’ het heeft moeten

opnemen tegen een kampioen van negen jaren”, onderkent de Yellow

Birds-coach.Onzekerheid bij zijn spelers en de ervaring van Yelyco

heeft naar zijn zeggen de doorslag gebracht. “Yelyco is verdiend

kampioen geworden.” Yelyco is na Lyzecks het tweede team in de

geschiedenis van het mannenvolleybal dat tien titels achtereen

heeft gewonnen.

Het was overigens de derde keer op rij dat ploegen de

best-of-five finaleserie uitspeelden. Voor het duel werd een minuut

stilte in acht genomen voor overleden oud volleybalmakkers. Lloyd

Sedoc, Giovanni van Dillenburg, Ramsay Groman en Omar Peiter werden

gememoreerd. De Surinaamse Volleybalbond heeft in de afgelopen

playoff ondersteuning genoten van het Surinaams Olympisch Comite,

het directoraat Sportzaken, Nana Resources en Fernandes

Autohandel.

Verdy Getrouw (staand links) werd voor de tiende keer op rij

volleybalkampioen met Yelyco.. Foto: John Zaalman







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina