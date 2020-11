De regering heeft genoeg geld om ambtenaren en ook medewerkers in de particuliere sector te voorzien van een financiële bonus in verband met de viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid op 25 november. Het is de bedoeling dat in december ook weer een kerstbonus wordt gegeven. “We hebben wat geld voor een extraatje”, zegt minister Achaibersing van Financiën en Planning tegen de Ware Tijd.