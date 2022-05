09/05/2022 10:03

-

Shanavon Arsomedjo

De contestanten van Miss India Worldwide Suriname 2022.

Foto: Miss India Worldwide Suriname



PARAMARIBO –

“Het is als klein meisje altijd mijn droom geweest om eens deel te nemen aan de Miss India Suriname-verkiezing. Dit zou voor mij een brug zijn om Suriname internationaal te vertegenwoordigen”, vertelt Shaminy Ragoebier. Zij is een van de contestanten van Miss India Worldwide Suriname 2022. Het doel van de verkiezing is om een platform te creeren voor jonge vrouwen van Hindostaanse afkomst die, door middel van het uitdragen van de culturele waarden, als voorbeeld dienen voor de gemeenschap.

Ragoebier heeft zichzelf beloofd dat wanneer ze oud genoeg was,

ze haar droom zou waarmaken. Belangrijk voor haar is dat zij deze

stap heeft genomen voor haar persoonlijke ontwikkeling. Zij wilde

een nieuwe ervaring opdoen, die tevens uitdagend moest zijn. Op

deze manier stapt ze uit haar comfortzone en neemt zij

tegelijkertijd de kans om te laten zien hoe belangrijk zij de

Indiase cultuur vindt. “Ik probeer altijd de normen en waarden, die

ik van jongs af aan heb meegekregen, na te leven en hoog te houden.

Zelf vind ik onze cultuur heel mooi en dat wil ik delen met de

buitenwereld.”

Buiten het zicht van het publiek hebben de deelneemsters al een

heel traject doorlopen, wat hen de gelegenheid heeft geboden naar

elkaar toe te groeien. Ze zien elkaar daardoor als zussen. “De

onderlinge sfeer vind ik super. We hebben veel liefde en respect

voor elkaar. Wij leren onderling van elkaar, proberen positiviteit

te behouden in de groep, maar we gunnen elkaar vooral het beste.”

Veel contestanten vonden het moeilijk op het podium te verschijnen

voor de introductie van donderdag, maar zij werden door de anderen

over hun vrees heen geholpen. “Als ik zeg dat ik zelfverzekerd ben

en durf heb, moet ik het ook bewijzen. Deze instelling heeft mij

ook geholpen.”

Miss India Worldwide-organisator Geetanjalie Thakoer is blij om

na twee jaar stilzitten weer een missverkiezing te houden. “Hoewel

we organisatorisch veel anders moeten doen, is het goed gegaan. Ik

ben dik tevreden. De dames hebben heel hard hun best gedaan en

keihard geoefend.” Deze keer doen ook deelneemsters uit Saramacca,

Para en Commewijne mee. Voor de volgende keer wil de organisatie

audities doen in Nickerie, omdat er ook daar animo is. De finale

van de twee verkiezingen is eind mei. In juni wordt de winnares

afgevaardigd naar de Miss India Worldwide-verkiezingen in New

York.







