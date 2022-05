‘We hebben een tekort aan verloskundigen’

05/05/2022 20:02

Zeven gepensioneerden zijn in de bloemen gezet door het hoofd van de verloskamer van het Diakonessenhuis.

PARAMARIBO –

Op de Dag van de Verloskundigen, op 5 mei, zijn gepensioneerden in de bloemen gezet en is Faith-Ann Leysner uitgeroepen tot verloskundige van het jaar bij het Diakonessenhuis. Volgens Griselda van der Leeuw, hoofd verloskamer, ligt het in de bedoeling om stil te staan bij de inspanning die zij met zijn allen verrichten. Maar ze benadrukt dat er ook een aantal uitdagingen zijn. “Wij hebben een tekort aan verloskundigen.”

Dat tekort is het Diakonessenhuis bezig weg te werken. Nu zijn

er zestien verloskundigen in dienst en dat is niet voldoende. Van

der Leeuw lost het op door personen de opleiding tot verloskundige

te laten volgen. Er zijn nu elf studenten in de opleiding. “Zo

zoetjes aan bereiken wij ons doel qua verloskundigen op onze

afdeling.”

Het thema van ‘International Day of the Midwife

2022′ is ‘Honderd jaar van progressie binnen verloskunde’. Van

der Leeuw heeft aan de genodigden en de media de revue laten

passeren hoe het de afgelopen zestig jaar is geweest bij de

ontwikkelingen. “Ik ben toen gaan graven. Ik kon niet veel vinden.

Maar ik heb wel gesprekken gehad met enkele personen die zich nog

kan herrineren hoe het toen was. De verloskamer was een van de

eerste afdelingen van de diakonesseziekenhuis. Het gebouw werd

opgeleverd in 1962 en in 1969 waren er al vijfduizend geboorten

geregistreerd.”

Zuurstof uit de muur

Tot gisteren zagen er voor dit jaar al 650 baby’s het

levenslicht in het Diakonessenhuis. En de verloskamer in ogenschouw

genomen, is Van der Leeuw blij met de ontwikkelingen. Het

installeren van zuurstofaansluitingen in de muur is onlangs

gefinancierd door de Staatsolie Foundation. “Dat is een mijlpaal

want toen moesten we het doen met grote cilinders, met alle nare

gevolgen van dien. Op technisch gebied gaan we wel mee ondanks de

economische situatie. Ik mag met trots zeggen dat het personeel

goed gekwalificeerd is. Soms raken ze gedemotiveerd vanwege de

economische situatie en dat is een uitdaging voor ons om ze te

motiveren.”

Een van de gepensioneerden die in de bloemen is gezet is Arnold

Foe Aman. Hij heeft zestien jaar gewerkt voor het Diakonessenhuis

en vertrok destijds vanwege de harde tijd voor een betere toekomst.

“Het was toen een moeilijke periode. Ik heb tijden gekend waar wij

een tekort hadden aan personeel en dan moest je door werken. Maar

wat ik nu zie vind ik de ontwikkelingen prima”, aldus Foe

Aman.

Rilia Udenhout-Deekman zegt dat werken onder leiding van Van der

Leeuw prettig is. Ze vindt dat mensen de verloskundige altijd

waarderen maar qua financien laat de waardering te wensen over.

“Daarom merk je dat er veel personen vertrekken voor een beter

bestaan en ik neem ze niet kwalijk. Ik zal wel hier blijven werken.

Omdat wij een goede band hier hebben”, aldus de verloskundige.







