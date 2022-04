‘We hebben best een zware tijd gehad’

11/04/2022 08:46

-

Sharon Singh

Pekula Starke (l) en Zoe Mezas, eigenaars van Talking Prints, staan trots voor de concept store die zaterdag werd geopend op het terrein van ‘t Vat in het uitgaanscentrum.

Foto: Sharon Singh



PARAMARIBO –

Productie en verkoop begonnen zeven jaar geleden aan de Nassylaan, daarna moesten de mensen van huis uit werken, maar sinds zaterdag is de concept store van Talking Prints ondergebracht in ‘t Vat. Dit gebeuren werd feestelijk gevierd, waarbij fleurige pangi mono (een soort hemd) en tassen van typische pangi stof door modellen werden geshowd.

Medeoprichter Pekula Starke noemt de ‘handreiking’ van ‘t Vat

“een uitstekende kans”, omdat door Covid-19 de productie flink was

teruggelopen. “Nu gaat alles weer langzaam open en krijgen we ook

meer toeristen in het land.” Ze verwacht dat de omzet daardoor ook

zal aantrekken. Starke gelooft dat door de gunstige ligging van de

concept store de klandizie groter zal worden. “Maar we moeten wat

geduld hebben, want het toerisme komt nu pas weer opgang.”

Chique uitstraling

De zaak is ingericht met pallets, diverse natuurlijke

houtsoorten en rieten lampen, wat bijdraagt aan een chique

uitstraling. De tulbanden, heuptassen, alledaagste draagtassen en

andere ontwerpen van pangistof, vallen vrijwel meteen op door de

frisse kleuren. Het bijzondere is dat alles op de hand is gemaakt

door bewoners van het binnenland.

Uitzonderlijk zijn de marron tekens aan de achterkant van de

pangi mono. “Sommige hebben een betekenis en weer andere zijn

gewoon patronen van de binnenlandbewoners zelf”, vertelt

ontwerpster Meredith Joeroeja. Sinds twee jaar werken haar bedrijf

Merry Marian en Talking Prints samen en is de eerste Surinaamse

pangi mono-lijn uitgebracht.

Enkele modellen showen de tassen en kleding die te krijgen zijn

in de winkel van Talking Prints.

Werkgelegenheid

Talking Prints heeft, nadat de Covid-19-pandemie uitbrak,

mondkapjes vervaardigd. Voor dit project trainde Joeroeja de

binnenlandbewoners. Starke: “Dat project is afgerond en nu is de

ontwerpster bezig met het verzorgen van workshops voor

naaicursussen aan mensen in zeven dorpen in het binnenland.”

Dorpelingen aan wie haar bedrijf werkgelegenheid biedt zijn

onder meer Pikin Saron, Marijkedorp, Botopasi en Macambi. “We zijn

in het begin, zo’n zeven jaar geleden, met twee dorpen begonnen en

dat aantal is nu uitgegroeid tot zeven.” Ze is trots met het

resultaat, “maar we hebben best een zware tijd gehad. Maar het

harde werk is beloond”, vindt ze. Een kleding- en een hoedenlijn

worden voorbereid.

Palulu

Hoewel Starke tevreden is met alle ontwerpen, is er toch een

productie die zij baanbrekend vond: de Palulu-lijn. “Deze is door

ons ontworpen en geinspireerd op de Palulu, de nationale plant van

Suriname. Alles is van scratch gemaakt. Dat wil zeggen dat ook de

stof door ons is ontworpen.” De typische kleuren – rood en geel –

vormen de basis voor de hemden die zowel voor mannen als vrouwen

geschikt zijn. De shirts voor de vrouwen zijn iets korter dan die

voor mannen.

Talking Prints biedt naast haar eigen producten, een platform

voor jonge kunstenaars. Op dit moment worden werken van de

schilders Ruth-Rachel Joeroeja, Siah Nuboer en Giovanni Jona

geexposeerd. Om de drie maanden zullen steeds andere kunstenaars de

gelegenheid krijgen om hun werk in de zaak ten toon te stellen.

Twee klanten bekijken spullen in de concept store van Talking

Prints.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina