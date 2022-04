‘We gaan moeite maken om Yelyco te verslaan’

02/04/2022 13:23

-

John Zaalman

Volleybalsters van Marwina feliciteren elkaar na de overwinning op SVV in de U23-vrouwenklassen.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Marwina en Yelyco spelen de finale om het U23-vrouwen kampioenschap van de Surinaamse Volleybalbond. De ploeg uit het oosten veerde zaterdagmorgen in de tweede halve finalepartij tegen de Scholen Volleybalvereniging (SVV) terug van een achterstand om met 14-25, 25-14, 15-10 te winnen.

Yelyco daarentegen zit allang in de wachtkamer aangezien het de

algemene ronde als nummer een had afgesloten en daardoor gelijk

finalist was. “We gaan moeite maken om van Yelyco te winnen”, zegt

Suziane Kadjan, die samen met captain Solange Wirongali, Chaya

Domini en Avaira Sengwai een dikke vinger in de triomf op SVV

had.

Kadjan is zich ervan bewust dat Marwina de underdog is. “Ik ben

erg blij om in de finale te staan. We gaan ons daarom net als in de

halve finale inzitten tegen Yelyco. We gaan echt moeite maken.”

Verdy Getrouw, die de partij gadesloeg en zich opmaakt om de finale

zaterdagmiddag al te spelen, is klaar voor de strijd. “Ik ben bezig

bekers te verzamelen en hoop deze ook te pakken”, onderstreept de

Yelyco-coach, die onlangs al titels won met zijn U18-meisjesteam en

de senioren vrouwen.

Marwina begon de tiebreaker sterk. SVV gaf niet op en maakte

8-8. De ploeg van Claudius Straal had Vrouwe Fortuna echter niet

mee en zag Sengwai de wedstrijd afmaken. Tassilo Frissen was de

arbiter van de partij in de Ismay van Wilgen Sporthal.







