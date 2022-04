Wazig antwoord regering over visvergunningen

22/04/2022 16:00

Ivan Cairo

PARAMARIBO –

De regering heeft op heldere vragen in het parlement donderdag over visvergunningen die aan vissers van Guyana zouden zijn beloofd geen helder antwoord gegeven. Integendeel werd door de president en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) om de hete brei gedanst met wazige antwoorden en wollige zinsconstructies. Dit tot wrevel van NDP-fractieleider Rabin Parmessar die al maanden vraagt om concrete informatie.

Volgens Parmessar neemt de regering over dit vraagstuk een

loopje met De Nationale Assemblee. Wat de politicus steekt is dat

de president van Guyana en diens minister voor

visserijaangelegenheden constant en hard beweren dat er heldere

afspraken met de regering van Suriname zijn gemaakt over de

verstrekking van 150 vergunningen aan vissers uit hun land. Beweerd

wordt dat ze over bewijs van die afspraken beschikken.

De NDP-fractieleider vindt dat indien de Guyanese regeringsleden

onwaarheden verkondigen Paramaribo middels het ontbieden van de

ambassadeur van Guyana en een diplomatieke nota hiertegen krachtig

zou moeten protesteren. Door de wijze waarop Guyana over deze zaak

uitspraken doet in de media wordt Suriname als een onbetrouwbaar

land neergezet, meent Parmessar. Bibis-minister Albert Ramdin

merkte op dat de Guyanese ambassadeur niet is ontboden, omdat deze

kwestie op een hoger niveau, met zijn Guyanese collega van

Buitenlandse Zaken wordt besproken en afgehandeld.

Ramdin gaf aan dat historisch er altijd visserijactiviteiten

zijn geweest van Guyanese vissers voor de kust van Suriname en op

de Corantijnrivier, de grensrivier die volledig tot het Surinaamse

grondgebied behoort. Hier zijn er afspraken over gemaakt en wordt

in voorkomende gevallen toestemming aan Guyana verleend voor het

ontplooien van economische activiteiten van zijn burgers op deze

rivier. “Er zijn regels en daar wordt mee gewerkt,” aldus minister

Ramdin.

SK-vergunning

Volgens de bewindsman moet er een onderscheid gemaakt worden

tussen de vergunningen voor de binnenwateren (BV-vergunningen) die

bestemd zijn voor visserij op de Corantijnrivier en vergunningen

bestemd om activiteiten te ontplooien in de kustwateren, de

zogenoemde SK-vergunningen. Ramdin zegt dat er momenteel een

onderzoek wordt ingesteld naar vergunningen die officieel door het

ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zijn uitgegeven en

vergunningen die “in het veld” worden gebruikt.

“Er zijn Guyanezen die legitiem vergunningen hebben aangevraagd

en ontvangen. Daarvoor zijn er bepaalde regels en die zijn in acht

genomen”. Het blijkt echter, aldus de bewindsman, dat er ook

vergunningen in omloop zijn die mogelijk zijn gekopieerd van

bestaande officiele vergunningen en voor meerdere boten worden

gebruikt. “Elke vergunning wordt gegeven voor een boot en je kan

niet een vergunning voor meerdere boten gebruiken”.

Onderzocht wordt om hoeveel vergunningen het gaat. Indien dit

inderdaad het geval is, en daar zijn sterke aanwijzingen voor,

houdt dit in dat personen in Suriname, zowel Guyanezen als

Surinamers, legitiem vergunningen hebben ontvangen en daar

oneigenlijk gebruik van hebben gemaakt om meerdere boten voor de

visvangst in te zetten. Het overleg nationaal en met de Guyanese

regering over deze kwestie is nog gaande. Vanwege de gevoeligheid

van deze zaak dient het goed onderzocht te worden, meent Ramdin.

Hij verwees daarbij naar de talrijke mediaberichten over de

opvattingen van Guyanese regeringsleden. Formeel heeft de regering

geen reactie van Georgetown ontvangen, merkt de bewindsman op.

Geen duidelijk antwoord

Over de beantwoording van de regeringsleden was Parmessar zeer

ontevreden. Hij verwacht dat de regering serieus omgaat met de

vragen van het parlement. “Heer president, hebt u of een van uw

ministers concrete beloften gedaan aan de Guyanese zijde voor 150

visvergunningen?” vroeg hij opnieuw. “De Guyanese zijde zet ons

nationaal en internationaal onder een grote druk. Wij worden

internationaal als grappenmakers gezien,” zegt Parmessar, terwijl

de regering “muisstil is” en geen officieel weerwoord geeft. Dit

vindt hij onacceptabel.

“Waarom kunnen wij niet een duidelijk antwoord van de president

krijgen? Wij hebben recht op duidelijkheid. Heeft de president die

belote daar gedaan? Ja of nee? Dat is onze simpele vraag waarop we

geen antwoord krijgen en dat kunnen we niet accepteren”, merkte

Parmessar op. Hij wil concrete antwoorden.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien hekelde de wijze waarop

Parmessar de kwestie van de visvergunningen benaderde. Bij het

optreden van bepaalde assembleeleden krijgt het coalitielid de

indruk dat vanwege enge partijpolitieke belangen “men het nationaal

gevoel nieteens in acht neemt” en meer waarde en geloof hecht aan

wat in krantenberichten staat of door Guyanese politici wordt

beweerd dan aan wat de Surinaamse regering zegt. “Dit is minachting

van uw eigen land en de belangen van uw eigen land”, vindt

Gajadien.







