Wan Koni Pikin begint met computerlessen – DWTonline.com

04/05/2022

-

Tascha Aveloo

Bryan Isselt geeft een meisje aanwijzingen tijdens de eerste computerles van Wan Koni Pikin.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

“Je kan veel doen met de computer, maar om er veilig mee om te gaan moet je er mee weten te werken. Sommige mensen op het internet kunnen je namelijk kwaad doen. Daarom moet elke computer een goede virus beschermer hebben”, vertelt Bryan Isselt. Hij is in een bovenzaal op het ‘Blindencentrum’ bezig met een spannende introductieles aan een kleine groep kinderen.

Het is de openingssessie van stichting Wan Koni Pikin.

“Een USB-stick is persoonlijk, maar als je die leent aan jouw

mati om op zijn computer te gebruiken kan je het

terugkrijgen met een virus en een virusje zegt je niet dat hij er

is.”

Wan Koni Pikin Okasi fu kisi E-koni heeft als slogan

‘Van digitale kloof naar digitale inclusie’. “Het is een stichting

om jongeren, seniorenburgers en mensen met een beperking de extra

steun te leveren om het gat dat is ontstaan in het digitaal

tijdperk te dichten.” Isselt heeft de naam voor zijn stichting

gekozen vanuit de gedachtegang en het streven van ‘Sranan sani,

wi sani‘. Hij wil vooral een bijdrage leveren aan de

ontwikkeling van het Surinaamse kind.

Gratis

Zijn organisatie biedt de computertrainingen gratis aan.

Uitgaande van wat hij denkt dat iemand nodig zal hebben om digitaal

zichzelf te kunnen behelpen, heeft hij gemeend om trainingen te

geven in ‘leren omgaan met de computer en veilig internetten’ en de

programma’s Words, Excel, Powerpoint voor de iets gevorderde

deelnemers en e-mailen.

“We proberen te helpen waar we kunnen. Er zijn kinderen en

seniorenburgers, die de stap niet kunnen maken om lessen te gaan

volgen, simpelweg omdat het geld er niet is”, stelt Isselt. Vandaar

dat zijn organisatie erop inspeelt.

Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is om op de stoel van

het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te gaan zitten

om te stellen dat met computerles al op de lagere school zou moeten

worden begonnen. Hij heeft trouwens gemerkt dat dit op sommige

scholen al gebeurt. “Maar als we kijken naar de openbare scholen is

er een grote groep die de ruimte er niet voor heeft om digitaal

onderwijs te geven.”

Kleine groepen

In de ruimtes van Wan Koni Pikin zullen in kleine

groepen in blokken van negentig minuten lessen worden verzorgd. Het

lokaal is in tweeen gedeeld zodat de wat oudere kinderen, die

bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het maken van een scriptie,

apart kunnen zitten. “Als we kijken naar de wereld om ons heen dan

zien we dat het digitale tijdperk waarin we leven, zo snel

verandert dat als je geen goede basis hebt, je verdwaald kan raken

met alle informatie die je ziet. Zo zijn velen – ook volwassenen –

zich er niet van bewust dat er vele schaduwsites zijn van bekende

sites zoalsYouTube, die ‘discutabele‘ inhoud hebben en

zware virussen kunnen plaatsen op je computer. Maar weet je niet

hoe erop te letten dan kan het behoorlijk fout gaan. En daarom

willen we de mensen die hier les komen volgen ook leren om veilig

te internetten.”







