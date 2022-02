Waldy Simson brengt derde boek uit

03/02/2022 18:04 – Van onze redactie

De cover van ‘Gedichten en muziek van Simson’, het boekt dat Waldy Simson dit jaar zal uitbrengen.

PARAMARIBO – ‘Gedichten en muziek van Simson’ is de titel van het derde boek van Waldy Simson. De veelzijdige kunstenaar zegt met zijn pennenvrucht “wederom positief bij te dragen aan het leven”.

In het boek zullen er enkele afbeeldingen worden opgenomen van belangrijke kunstwerken van Simson die onderdeel zijn geworden van internationale kunstcollecties. Hetzelfde geldt voo een afbeelding van het door hem gemaakte portret van Nelson Mandela. Hij legt momenteel de laatste hand aan zijn publicatie. Met de opbrengst gaat hij sociaal werk in Suriname ondersteunen.

Simson zegt dat 2022 voor hem ook staat in het teken van de verdere promotie van ‘Kalender Waldy Simson 1’, die volgens hem op zijn minst tot 2024 is te gebruiken. Exemplaren van de kalender zijn sinds kort ook verkrijgbaar op Aruba. Dit jaar heeft hij meerdere kunstzinnige activiteiten gepland. Later dit jaar zal hij ook informatie verschaffen over activiteiten die zullen worden ontplooid in verband met de 105de geboortedag van Mandela op 18 juli 2023. Simson is ambassadeur van het Nelson Mandela Museum.

