Walden bespreekt betaalbaar maken basisgoederen binnenland

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is op zoek naar oplossingsmodellen om met name basisgoederen in het binnenland beschikbaar en betaalbaar te houden. Hierover heeft zij maandag op haar ministerie een onderhoud gehad met ondernemer Alberto Jeroe van Pokigron die tevens parlementariër is.