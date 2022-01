Waarom struikelt men over de onderscheidingen van VHP’ers?

19/01/2022 13:05

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN – Bij de herdenking van 73 jaar VHP, heeft een aantal leden van de partij, nationale onderscheidingen gekregen. Waarom struikelt men over de onderscheidingen van de VHP’ers? Waarom is de vizier altijd gericht op de VHP? Er is een gezegde: ‘wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok.’

De voordrachten van de VHP waren sinds vorig jaar gedaan in het kader van 46 jaar onafhankelijkheid van de republiek Suriname. Het nieuwe beleid van de regering is erop gericht om een deel van de decoratie van alle voordrachten te doen rond 25 november en een ander deel op andere hoogtijdagen. Zo zijn de partijleden van de VHP op 15 januari gedecoreerd in het kader van 73 jaar VHP op 16 januari.

Naast het lidmaatschap van de VHP hebben de partijleden een volwaardig beroep in de maatschappij. Zij zetten zich in met enorme gedrevenheid, trouw, ijver en onbaatzuchtig voor land en volk. Deze Surinamers – VHP’ers – leveren via hun partij decennialang een nationale bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. Derhalve was decoratie van staatswege zeer terecht.

Wat is er ethisch verkeerd aan? Het is geen kwestie van: ‘Wie het kruis heeft, zegent zichzelf’, het zijn Surinamers die hardwerken voor land en volk. Het was ook geen aangelegenheid van de VHP, maar een nationale aangelegenheid, alleen is dat gebeurd in het kader van 73 jaar VHP.

De president had de gedecoreerden ook op 25 november 2021 kunnen huldigen, maar gekozen is om deze personen te decoreren in het kader van 73 jaar VHP. De jaardag van de partij is een niet te verwaarlozen momentum, dus het momentum van de decoratie is juist gekozen.

De VHP is de grootste partij van Suriname en heeft een staat van dienst van ruim 73 jaar en de partij heeft veel positieve ontwikkelingen tot stand gebracht, geen monetaire financiering en geen verduistering van de kasreserve et cetera. “Het netto saldo van de onderscheidingen is positief en hetzelfde.”

In de afgelopen periode zijn op voordrachten van verschillende politieke partijen en organisaties, mensen gedecoreerd door de president, die zich op uitzonderlijke wijze, toegewijd en liefdevol dienstbaar maken, niet alleen voor hun partijen of organisaties maar meer nog voor land en volk. En dankzij president Santokhi hebben vele hardwerkende personen die zich bijzonder inzetten voor het land, ook nationale onderscheidingen gekregen van staatswege, waaronder partijleden van de NPS, PL, leden van de Surinaamse Voetbalbond en anderen.

Dus hieruit blijkt duidelijk dat president Santokhi zich niet schuldig maakt aan het bevoordelen van zijn partij, hij staat te allen tijde boven partijen. De VHP doet een beroep op de samenleving om niet negatief te zijn over de onderscheidingen en geen negatief nieuws te verspreiden evenmin te schoppen tegen de staatsonderscheidingen. Laten we alsjeblieft onze Surinamers niet in etnische hokjes delen maar de eenheid en rust bewaren onder het volk en samen Suriname tot ontwikkeling brengen.

VHP

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina