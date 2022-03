‘Waarom mogen wij niet op de tribune zitten?’

25/03/2022 10:00

Ricky Wirjosentono

‘Supporters’ bij de wedstrijd Inter Moengtapoe-Transvaal. Volgens SVB- directeur Kali zijn het extra spelers, bestuursleden van de clubs en familieleden.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Hoewel het ministerie van Volksgezondheid nog geen toestemming heeft gegeven om publiek toe te laten bij sportwedstrijden in competitieverband lichten sommige bonden de hand daarmee. Zo zijn er normaal toeschouwers bij duels van de Surinaamse Volleybalbond (Suvobo) en de Surinaamse Basketbalassociatie (SBA).

Bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) mogen er nog steeds geen

aanhangers in het Franklin Essed Stadion. Slechts de spelers die

deelnemen, bestuursleden, officials, coaches en journalisten die

allen volledig moeten zijn gevaccineerd worden toegelaten. Volgens

technisch directeur Biswajeet Kali houdt de bond zich namelijk aan

de protocollen van het ministerie van Volksgezondheid. “We hebben

geen toestemming van de overheid om toeschouwers op de tribune toe

te laten en doen dat ook niet.”

Echter, de ontmoeting van 13 maart tussen landskampioen Inter

Moengotapoe en Transvaal gaf een ander beeld. Van beide clubs waren

er meer dan vijftig man aanwezig. Kali praat dit goed met een

verwijzing naar de wedstrijdprotocollen, waarbij de ploegen met

meerdere spelers in het stadion mogen zijn.

Officieel mag elke vereniging totaal met 21 personen – spelers

en officials – in het stadion. Dat er meer mensen worden toegelaten

wordt als ‘veiligheidsklep’ ingebouwd voor het geval er spelers

uitvallen wegens een positieve test. Ze moeten dan worden

vervangen. Die extra spelers zaten volgens hem op de tribune. De

rest van de mensen waren bestuursleden van de clubs en

familieleden.

“Er zijn ook leden van de SVB en arbiters die wedstrijden komen

volgen. Dat mag.” Kali benadrukt dat op een schrijven van de SVB

voor aanvang van de competitie gericht aan de regering – en door

het kabinet van de president doorgeleid naar het ministerie van

Volksgezondheid – negatief is geadviseerd om publiek toe te laten.

Hij zegt dat de SVB graag kaarten wil verkopen, maar daarvoor geen

toestemming heeft. “Wij hebben dit intussen nog een keer gevraagd,

maar hebben nog geen groen licht gehad.”

Supporters buiten de poort

Kali maakt mee dat aanhangers met hun vaccinatiebewijs naar het

stadion komen. “Maar hen laten wij niet toe.” Andre, die al jaren

naar wedstrijden van landskampioen Inter Moengotapoe gaat, ergert

zich daaraan. Hij hoort bij de poort van de beveiliging dat hij het

stadion niet in mag. “Dit kan niet!” klinkt hij zwaar geirriteerd.

“We hebben geen lockdown meer en er zijn niet zoveel positieve

gevallen. Waarom mogen wij dan niet op de tribune zitten? We gaan

niet te dicht bij elkaar zitten. We kennen de Covid-19-regels”,

zegt hij in de hoop toch te worden toegelaten.

Theo van Transvaal vindt dat de SVB hetzelfde moet doen als de

Suvobo en de SBA. “Die laten toch gewoon supporters toe. Waarom kan

het dan niet hier. Ik snap de SVB niet. De bond wil geen geld

verdienen vind ik.” Hij maakt zich kwaad over wat hij noemt het

meten met twee maten. “Ik weet dat er mensen op de tribune

plaatsnemen. Waarom mag ik niet door? Omdat ik geen speler of

bestuurslid ben?”

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de

Ware Tijd







