VS-ambassadeur: Aanvallen op de persvrijheid zijn aanvallen op goed bestuur

03/05/2022 20:00

Ivan Cairo

VS-ambassadeur Karyn Lynn Williams.

Foto: Ambassade VS



PARAMARIBO –

“Aanvallen op de persvrijheid zijn aanvallen op goed bestuur, het maatschappelijk middenveld en welvaart voor ons allemaal.” Dat stelt VS-ambassadeur Karen Lynn William ter gelegenheid van de herdenking van de Internationale Dag voor de Persvrijheid. Evenals andere delen van de wereld is ook de journalistiek en persvrijheid in Suriname momenteel onder druk.

“De journalisten en mediavertegenwoordigers die ik in Suriname

heb ontmoet, houden duidelijk van hun land en willen het beste voor

het land en al zijn mensen. Het zijn onbezongen helden die elke dag

worden geconfronteerd met uitdagingen op hun reis om de objectieve

waarheid aan de bevolking van Suriname te presenteren. Met

nieuwsgierigheid, moed en hardnekkige vastberadenheid dragen zij

hun steentje bij om van Suriname een betere plek te maken voor alle

Surinamers,” zegt de ambassadeur.

Dit is volgens haar de reden waarom vrije en onafhankelijke

media moeten worden geschraagd en ondersteund, elke dag. Williams

voert aan dat de jaarlijkse “World Press Freedom Day” een

herinnering is aan alle regeringen van de noodzaak om hun

verplichtingen ten aanzien van persvrijheid te respecteren en ook

een dag van reflectie is onder mediaprofessionals over kwesties van

persvrijheid en beroepsethiek. De Verenigde Staten hebben een

essentieel belang bij het bevorderen van een vrije pers en het

grotere recht op vrijheid van meningsuiting, zowel thuis als over

de hele wereld, stelt de diplomaat.

“We doen dit omdat de vrije stroom van informatie en ideeen

hoekstenen zijn voor een gezonde en welvarende democratie. Een

vrije pers is ook een van de meest effectieve instrumenten die we

hebben om de mensenrechten te beschermen, en schijnt actief licht

op delen van de samenleving die hervorming nodig hebben. Het werk

van een vrije pers, die onbevooroordeelde informatie verschaft, is

cruciaal voor elke beslissing die burgers nemen over de toekomst

van hun gemeenschappen.”

De ambassadeur vervolgt door aan te geven dat verslaggevers en

redacteuren helpen “de wereld waarin we leven te begrijpen en geven

ons de informatie die we nodig hebben om op een zinvolle manier

deel te nemen aan het maatschappelijk middenveld en de overheid”.

De Verenigde Staten zagen een bescheiden stijging van twee plaatsen

op de dinsdag uitgekomen World Press Freedom Index en gingen van de

44ste naar de 42ste plaats.

Dit, aldus Reporters Without Borders, dankzij verbeteringen die

door de regering-Biden zijn aangebracht, zoals het opnieuw

instellen van de reguliere persconferenties van het Witte Huis en

de federale agentschappen. Desalniettemin blijven chronische

problemen die van invloed zijn op journalisten onopgelost. Deze

omvatten het verdwijnen van lokale kranten, de systematische

polarisatie van de media en de erosie van journalistiek door

digitale platforms in een klimaat van vijandigheid en agressie

jegens journalisten.

Hoewel er, aldus ambassadeur Williams, begrip is dat

persvrijheid essentieel is voor transparantie en democratie, het

ideaal van een vrije pers over de hele wereld wordt bedreigd, met

een recordaantal journalisten dat het afgelopen jaar is vermoord en

gevangengezet omdat ze “gewoon hun werk deden, en talloze anderen

die werden bedreigd, lastiggevallen, en onder druk gezet”.

Zelfs journalisten die niet in dodelijke conflictgebieden

werken, zoals verslaggevers van de oorlog in Oekraine, kunnen

volgens Williams, in het vizier komen van criminele organisaties of

corrupte regimes die geweld, bedreigingen, intimidatie of

economische chantage niet schuwen om kritische verslaggeving te

onderdrukken. Williams: “En wanneer journalisten worden bedreigd,

heeft dat een huiveringwekkend effect op anderen die hun rapporten

zelf gaan censureren om problemen te voorkomen.”







