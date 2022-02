The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

De nationale vrouwenvoetbalselectie van Suriname zal, in navolging van de mannen, nu ook gebruik maken van diaspora speelsters. Technisch directeur Biswajeet Kali bevestigt tegenover de Ware Tijd dat Griffith Vaissaire, Rowena Ondaan, Ravachelly van Ommeren, Amy Banarsie en Mayra Tjin-a-Koeng, die in Nederland voetballen, op 17 februari worden ingezet in het pre-WK-kwalificatieduel tegen Mexico. “Alles is in orde. Wij mogen de vijf speelsters al bij de eerstvolgende wedstrijd inzetten.”