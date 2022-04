Vrouwen Natio kapt met SVB-bestuur

12/04/2022 14:14

De nationale voetbalselectie op de luchthaven bij vertrek naar Puerto Rico. Bij terugkeer ging het mis en mede daardoor willen de speelsters niet meer voor Suriname uitkomen onder het huidige SVB-bestuur.

Foto: FB SVB



PARAMARIBO –

Het achterlaten van vijf speelsters na de Concacaf WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Puerto Rico, het niet selecteren van aanvoerder Hadassa Brandon, maar ook de ongelijke behandeling die haar ten deel valt, heeft de nationale vrouwenselectie doen besluiten niet meer te spelen zolang het bestuur-John Krishnadath leiding geeft aan de Surinaamse Voetbalbond. Dinsdagmiddag is daarover een verklaring uitgebracht.

Vrouwen Natio voldoet later dinsdag nog wel aan haar laatste

verplichting. Om zeven uur ‘s avonds wordt gespeeld tegen Antigua

en Barbuda. Daarna zeggen de voetbalsters niet meer voor de

nationale selectie te zullen uitkomen.

Na de ontmoeting tegen Puerto Rico keerde Vrouwen Natio zonder

Ravalcheny van Ommeren, Amy Benarsi, Rowena Ondaan, Griffith

Vaissaire en Mayra Tjin-A-Koeng terug. Er bleek iets mis te zijn

met hun boeking. De groep, de eerste diaspora speelsters die in

februari toestemming kregen om voor Suriname uit te komen, kwam pas

maandagavond aan.

Vanuit de SVB is daar niets over gezegd, maar al gauw ‘lekte’

het nieuws uit. Dat er maandag door Telesur een activiteit werd

georganiseerd voor de vrouwenselectie, hoewel die niet compleet

was, werd ook niet gewaardeerd door familie en vrienden van de

speelsters die waren achtergebleven. “Belachelijk dat dit nu wordt

gepost?! Terwijl er vijf meiden aan hun lot overgelaten worden,

doen jullie alsof er niks aan de hand is?? Schande!!”

Statement selectie:

Nationale Vrouwenselectie Suriname speelt niet meer

onder bestuur-Krishnadath

De wedstrijd van dinsdag 12 april zal voor ons de laatste zijn

onder het bestuur-John Krishnadath. Wij zullen hierna niet meer

uitkomen voor de nationale selectie, zolang dit bestuur er nog

zit.

Let wel, wij zijn erg trots op het feit dat we de kleuren van

ons land mogen verdedigen en doen dit met veel liefde. Zowel de

lokale als de diaspora dames wil met trots uitkomen voor het land,

ons prachtig Suriname, maar dit is en wordt volstrekt onmogelijk

gemaakt door gebrek aan leiding, materiaal en juiste mankracht.

De manier waarop er al jaren wordt omgegaan met dit team, kan zo

echt NIET verder. De acties van de SVB zorgen voor het mentaal en

fysiek afbreken van gezonde en vitale voetbalsters. De maat is

vol!

Om een aantal van de bovengenoemde terkortkomingen te

verduidelijken een paar onacceptabele voorvallen:

– De dubieuze uitsluiting van Hadassa Brandon

– het niet meegaan van onze keeperstrainer om de kosten te

besparen

– het niet meegaan van een fysiotherapeut

– het achterlaten van vijf van de diaspora dames door de

delegatieleider Bidjaikoemar Mankoe en Haroen, ook wel Luna

Tharkoedien, de teammanager in Puerto Rico na onze wedstrijd

afgelopen donderdag. Dankzij het snel handelen van de Tevreden

Group en diens contactpersonen, die betrokken zijn bij de

damesselectie, is de schade emotioneel beperkt gebleven.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg of anders gezegd dit is

voor ons spreekwoordelijk en letterlijk de druppel. Het is een

schandalige vertoning van het bestuur, eentje dat laat zien dat

verantwoordelijkheidsgevoel en professionalisme ver te zoeken

zijn.

De wijze waarop de damesselectie wordt behandeld staat haaks op

de behandeling van de mannenselectie. Zo hebben wij bijvoorbeeld

als damesselectie geen trainingskampen wanneer er geen officiele

interlands ingepland staan. Ook wij hebben trainingskampen nodig om

beter op elkaar ingespeeld te raken en het niveau naar een hoger

level te brengen.

Dit bestuur is zolang aan het roer en al jaren worden wij aan

het lijntje gehouden. Onder een ander bestuur, dat bereid is onze

selectie waardig te behandelen – zoals het hoort – zullen wij ons

beschikbaar stellen en klaar staan indien er een beroep op ons

wordt gedaan.

Om dit in de toekomst te voorkomen is juiste communicatie tussen

de speelsters en het bestuur belangrijk, er moet een spelersraad

opgesteld worden die regelmatig met het bestuur communiceert en de

voortgang, verbeterpunten en ook vooral de positieve punten

bespreekt.

We willen eenieder bedanken die ons wel op de juiste manier

heeft ondersteund. We stellen dat erg op prijs.

Getekend,

de nationale vrouwenselectie van

Suriname







