Vrouwen maken duurzame boodschappentassen

17/04/2022 22:44

-

Van onze redactie

Twintig van de vrouwen die de boodschappentassen zullen vervaardigen samen met leden van Suwama.

Foto: Suwama



PARAMARIBO –

In april en mei wil de stichting Suriname Waste Management (Suwama) achttienhonderd herbruikbare en duurzame boodschappentassen van katoen en krantenpapier produceren en verkopen. Speciaal daarvoor zijn er vorige maand 25 vrouwen getraind als onderdeel van een pilot dat wordt uitgevoerd in het kader van het programma ‘Replacing single use plastic commodities in the economy of Suriname’.

De organisatie heeft gekozen voor een preventieve aanpak, omdat

die de meest aanbevolen optie is volgens de internationale afval

hierarchie. In Suriname wordt minder dan 5 procent van het plastic

gerecycled. De rest belandt op een stortplaats of in het

milieu.

Met het tassenproject wordt ernaar gestreefd om een

win-winsituatie te creeren, waarbij de vrouwen de tassen produceren

en eraan verdienen. “Tegelijkertijd wordt er zo een bijdrage

geleverd aan een duurzaam alternatief voor plastic zakken, een

schoner milieu en uiteindelijk een leefbaarder Suriname”, aldus

Suwama.

De 25 vrouwen hebben intussen de eerste pakketten ontvangen om

de productie van de alternatieve boodschappentassen te starten.

Vanwege het animo zegt Suwama, die streeft naar een schoner

Suriname, dit project te zullen continueren. De eerste

boodschappentassen worden eind van de maand op de markt aangeboden

via de stichting en zullen ook te verkrijgen zijn in winkels.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met The Basel

Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for

the Caribbean en staat onder toezicht van het directoraat Milieu

van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het doel is

het vervangen van plastic producten die eenmalig worden gebruikt,

zodat de plastic problematiek preventief kan worden aangepakt. “Hoe

minder plastic wij importeren en produceren, des te minder

plasticafval er wordt gegenereerd, des te minder de

plasticvervuiling”, onderstreept Suwama.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina