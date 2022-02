Vrouwen Boven-Suriname voelen zich prooi van ‘gekke’ mannen

11/02/2022 16:21

BOVEN- SURINAME –

De overwegend vrouwelijke medewerkers van de Medische Zending (MZ) en leerkrachten in Debike, Guyaba en Bofokule aan de Boven-Surinamerivier voelen zich ten prooi gevallen aan geestelijk gestoorde mannen. De verwarde mannen leggen zowel ‘s avonds als tijdens schooltijd ongewenste bezoeken af bij de verpleegsters en leraressen. Zij worden daarbij ernstig lastig gevallen en vaak ook bedreigd.

“Een van die gekke mannen zou allang de onderwijzerswoningen in

Guyaba zijn binnengedrongen als die niet waren beveiligd”, zeggen

de leerkrachten tegen de Ware Tijd. “In Bofokule lukte het

zo’n gekke man wel het onderwijzend personeel, dat bezig was te

vergaderen, in een lokaal op te sluiten. Het waren angstige

momenten met hem in het leslokaal, maar uiteindelijk zijn wij

zonder kleerscheuren ervanaf gekomen”, vertelt schoolleider Sharon

Klassi van de Openbare School Bofokule 2.

De verstoorde man houdt zich dagelijks op het schoolterrein op

en probeert steeds de lokalen binnen te komen. “Omdat hij meent dat

het schoolgebouw van hem is en klasse 1 zijn kantoor”, vertelt

Klassi. Zijn aanwezigheid op het terrein veroorzaakt onrust onder

de leerlingen en leerkrachten, die bang voor hem zijn.

De man duikt soms ook op de weg op die van het dorp naar de

school leidt. Er zijn leerkrachten die dagelijks gebruik moeten

maken van deze weg, omdat zij niet op het onderwijzerscomplex

wonen. “Zij wachten dan op dorpelingen om samen te lopen”, vertelt

het schoolhoofd.

Afgelopen week trok een delegatie van de Taskforce Onderwijs

Binnenland van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

(OWC), onder leiding van Michel Felisi, naar het gebied. In Guyaba

en Bofokule werd een krutu gehouden met de dorpsbesturen. Die

hebben toegezegd meer te zullen doen zodat de leerkrachten zich

veilig voelen op hun woonlocaties. “Dagelijks zullen twee basyas

tijdens schooluren aanwezig zijn op het schoolterrein van

Bofokule”, meldt Felisi.

Daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat de geestesgestoorde

man zich op het schoolterrein begeeft. En in Guyaba wordt ook de

wacht gehouden bij de weg die naar het schoolcomplex leidt.

Daarnaast zullen de dignitarissen bij de betreffende families erop

aandringen de mannen naar de poli te brengen. “De leerkrachten zijn

ook op hun verantwoordelijkheden gewezen om altijd alert te zijn en

in groepen te lopen”, aldus Felisi.

