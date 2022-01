Vrouw laat leven in verkeer

23/01/2022 21:12 – Van onze redactie

De waterscooter belandde in de goot langs de weg. Foto: Anthony Janki

NIEUW-AMSTERDAM – Claudia Pawirodjojo-Lingers (48) heeft zondagmiddag aan de Commissaris Roblesweg in district Commewijne het leven gelaten in het verkeer. Haar veertienjarige dochter is met een ambulance naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgevoerd voor verdere medische hulp. Pawirodjojo-Lingers is de derde verkeersdode van dit jaar.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat een pick-up met aanhangwagen met daarop een waterscooter over de Commissaris Roblesweg reed in de richting van Zoelen. Het slachtoffer en haar dochter kwamen vanuit de tegenovergestelde richting. Iets voorbij de Doelahasoriweg raakte de aanhangwagen los van de trekhaak van de pick-up en kwam op de rijhelft van de bromfietser met de botsing als gevolg.

Moeder en dochter liepen verschillende verwondingen op. Toen de ambulance arriveerde bleek Pawirodjojo-Lingers al te zijn overleden. Het stoffelijk overschot is voor obductie in beslaggenomen. De pick-up, bromfiets, aanhangwagen en de waterscooter, die in de goot langs de weg belandde, zullen worden herkeurd. S.S., bestuurder van de pick-up, werd in het belang van het onderzoek overgebracht naar het politiebureau van Nieuw-Amsterdam. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

