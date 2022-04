06/04/2022 21:59

-

John Zaalman

Yelyco-spelverdeler Dion Brunings (1) en Jabez Pross van Yellow Birds in een duel om de bal bij het net.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Na de 3-1 overwinning woensdagavond op Yellow Birds wist Yelyco-aanvoerder Furgill Ong A Fat een ding zeker: “Vrijdag worden we kampioen!” Door de 25-20, 21-25, 25-16, 26-24 leidt zijn ploeg met 2-1 in de best-of-fivefinale van de mannen hoofdklasse.

Het goed opgekomen publiek in de Ismay van Wilgen Sporthal heeft

op de derde set na genoten van de volleybalpartij. Het kreeg

hosselplays, lange rally’s, krachtige spikes, tactische ballen en

goede verdedigingskwaliteiten voorgeschoteld. De Gele Vogels met

captain Leonel Mahabali, Roberto Joval, Jabez Pross, Anferney

Schmeltz, Shemar Jameson en libero Jason Lesperans in de basis

startten goed, maar Yelyco pakte de openingsset waarin het met Ong

A Fat, Keven Sporkslede, Casey Foe A Man, Marcel Krak, Adyante

Akiemboto en libero Antoine Vliet startte.

Yellow Birds trok de stand daarna gelijk, maar was in de derde

set niet te herkennen. De vierde periode was een en al spanning.

Nadat Schmeltz Yellow Birds langszij bracht (24-24), ontpopte Krak

zich tot held van Yelyco. Hij scoorde eerste uit een kill

en blokte vervolgens de aanval van Schmeltz. Ong A Fat onderstreept

dat het resultaat van dit duel terug te halen is uit “het werken

aan zaken die in game 2 verkeerd zijn gegaan. Ons blok en defence

waren toen off, maar die waren vanavond

‘killing‘. Daarnaast waren we op scherp in de aanval.

Vrijdag is het afgelopen”, aldus Ong A Fat.

Tegenhanger Mahabali heeft nog steeds geloof erin dat Yelyco een

kopje kleiner kan worden gemaakt. “Wel niet met het spel dat we

vanavond hebben geleverd. We faalden op cruciale momenten”, erkent

hij. De Yellow Birds-captain onderkent dat het om een mentale

kwestie gaat bij zijn team. “We moeten gewoon meer believe

hebben dat we van ze kunnen winnen. Het is niet dat ze beter zijn

dan ons. Vrijdag gaan we winnen”, aldus Mahabali.







