Vrees voor drastische verhoging prijzen gascilinders

PARAMARIBO – “Ik hoop dat de verhoging niet doorgevoerd wordt!” reageert Rujenn Esajas bijna wanhopig op het bericht dat de prijs van gascilinders mogelijk marktconform wordt gemaakt. Hij is banketbakker en eigenaar van Sprinkles of Sweetness. Het marktconform maken zal een prijsverhoging van ongeveer 1000 procent zijn.

Volgens Leo Brunswijk, president commissaris van de Energie Bedrijven Suriname waar gasleverancier Ogane een dochter van is, moeten de prijzen zo gauw mogelijk worden aangepast om te voorkomen dat dit bedrijf moet worden afgestoten. Als zijn voornemen wordt doorgevoerd zal de kleinste gascilinder (20 lbs) stijgen van SRD 35,75 naar SRD 375. De 100 lbs gascylinder de grootste in zijn soort – die zal gaan van SRD 186 naar mogelijk SRD 2200.

Exit uit eten

Zowel voor individuele huishoudens als voor ondernemers die afhankelijk zijn van kookgas om hun onderneming draaiende te houden, zoals restaurants, zal dit een bittere pil zijn. Een gevolg zal zijn dat uit eten gaan vrijwel onbetaalbaar wordt.

Restauranthouder Jethro ‘Mr Bezig’ Wirth stelt dat ondernemers in de horeca zich alvast kunnen voorbereiden om op krofaja (houtskool) te koken. Hij hoopt dat de prijzen niet zo drastisch zullen stijgen. Maar banketbakker Esajas zegt dat hij geen taarten kan bakken op krofaja dus zal hij de verkoopprijzen aanmerkelijk moeten verhogen.

Hij gebruikt een 100 lbs cilinder ongeveer twee maanden. “Of ik zou elektrisch moeten bakken maar dan jaag ik mezelf toch in extra kosten want ik zou een nieuwe oven moeten aanschaffen en los daarvan zijn de stroomtarieven ook al heel hoog en kan ik mij de frequente stroomuitval niet permitteren, gezien mijn bestellingen.”

Begrip voor verhoging

Hij stelt dat sommige klanten het zich zullen kunnen veroorloven om een duurdere taart te kopen maar anderen weer niet, want als mensen meer moeten betalen voor gas blijft er minder over voor andere dingen. De ondernemer vraagt zich af “of het dan nog zin heeft het bedrijf draaiende te houden.”

Overigens verzet niet iedereen in de horeca zich tegen het verhogen van de prijzen van kookgas. Een bekende restauranthouder die niet bij naam genoemd wil worden zegt dat de grootste gascilinder al jaren SRD 186 kost, terwijl alle andere goederen en diensten vaak in prijs zijn verhoogd. “Nu het Internationaal Monetair Fonds ons op de hielen zit, is ons land verplicht zo een grote verhoging door te voeren. Wij zitten nu wel met de gebakken peren want het had in fasen gekund toen andere subsidies werden teruggebracht.”

Maar ook deze ondernemer beseft dat hij niet anders zal kunnen dan de prijzen van zijn eten te verghogen. Hij denkt aan minstens twintig procent, met het risico van omzetdaling. De krant heeft enkele keren contact gezocht met de voorzitter van de Vereniging Horeca Suriname, Jonathan Martodihardjo maar hij was niet bereikbaar om zijn visie te geven.

