Voorzichtigheid geboden ondanks ‘uitgebluste’ Covid-19

05/05/2022 16:04

Arjen Stikvoort

John Codrington



PARAMARIBO –

Hoewel Covid-19 volgens hem is uitgeblust, maant John Codrington, hoofd klinisch chemisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), aan tot waakzaamheid. “Want we moeten niet hebben dat het virus straks weer oplaait. Daarom is het belangrijk dat we nog steeds – bij het uitgaan – voorzichtig zijn, met name de risicogroepen.”

Hoewel er nog steeds dagelijks swabtesten worden afgenomen en

mensen positief op Covid-19 worden getest, zijn die aantallen

vermoedelijk niet exorbitant hoog dat de beleidsmakers in actie

hoeven te komen, stelt Codrington. De informatie wordt wel

bijgehouden, maar niet meer dagelijks met de samenleving

gedeeld.

Dat het coronavirus nagenoeg is verdwenen, schrijft hij toe aan

een samenloop van omstandigheden. “Mensen zijn gevaccineerd, maar

ook zij die niet zijn beschermd met een vaccin, maar wel positief

zijn getest, hebben daardoor immuniteit opgebouwd. Die factoren

spelen beide een rol tegen de onderdrukking van het virus.”

Vern Nanhoe, arts van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg

(BOG), beklemtoont dat het halen van een Covid-19-vaccinatie van

essentieel belang is. Echter, het vaccineren en de boosters gaan

nog niet zo heel erg hard, geeft hij toe. “Men is niet meer zo

gehypet om een vaccin te halen.”

Nanhoe benadrukt dat het Covid-19-vaccin raadzaam blijft om een

goede bescherming te bieden tegen het eventueel oplaaiende virus.

“Bovendien is vaccinatie voor veel landen een vereiste”, zegt hij

doelend op reizend publiek. Inenting kan dagelijks bij onder meer

het BOG.

Swabtesten worden voornamelijk bij het Regionaal Ziekenhuis

Wanica en de Spoedeisenende Hulp van het AZP afgenomen. Het BOG,

waar normaliter wordt getest, was tijdelijk om financiele redenen

niet operationeel. “Maar dat probleem wordt snel opgelost, zodat er

weer met swabtesten kan worden gestart”, deelt Nanhoe mee.







