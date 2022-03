Voorwaarts pakt punt tegen Robinhood

07/03/2022 17:12

-

Marinio Balsemhof





PARAMARIBO –

Voorwaarts en Robinhood zijn zondag elk met een punt van het veld gestapt in het Franklin Essedstadion. Beide goals vielen al in het eerste kwartier van de wedstrijd. Het was Shaquille Cairo die uit een hoekschop de 1-0 maakte. Het leek leek een makkelijke avond te worden, maar Rai Pinas gooide vier minuten later roet in het eten van de record kampioen van Suriname.

Na de gelijkmaker van Pinas, vochten beide ploegen een verbeten

strijd uit, waarbij de beste kansen voor Robinhood waren. Het was

vooral Voorwaarts-doelman Saveante Huur die voorkwam dat Robinhood

met de volle drie punten huiswaarts keerde. Het ging er af en toe

wat hard aan, maar arbiter Shaquille Jokil wist het tot een goed

einde te brengen.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina