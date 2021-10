Voormalige occupenten Mi Abri dreigen weer dakloos te worden

09/10/2021 00:02



-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

Ruim honderdvijftig gezinnen, voormalige illegale bezetters van het terrein van Mi Abri aan de Maystraat, dreigen weer dakloos te worden en op straat te belanden. Naar de Ware Tijd verneemt weigert de regering een restantbetaling te plegen voor het areaal en opstallen aan de Magnesiumstraat, waar de regering-Bouterse een appartementencomplex had aangeschaft als onderkomen voor de occupenten.

De vorige regering had via het ministerie van Sociale Zaken en

Volkshuisvesting (Sozavo) en haar stichting Palulu Woon en Werk

Centrum een structurele oplossing gevonden voor de ghettovorming en

mensonterende situatie te Mi Abri. Onder andere toenmalige

NDP-fractieleider en later Sozavo-minister Andre Misiekaba had zich

ingezet voor de bouw van het appartementencomplex.

Het wooncentrum werd op 22 mei vorig jaar in geruik genomen.

Palulu kocht het complex, via makelaar Vastgoed International Plus,

met middelen van de staat. Voor de aankoop waren destijds met

goedkeuring van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank

restantmiddelen uit het Lisp-project aangewend. De Ware

Tijd verneemt dat de huidige regering sinds haar aantreden

weigert de achterstallige betaling te doen.

Stichting Palulu heeft naar wordt vernomen dit al verschillende

keren onder de aandacht van vicepresident Ronnie Brunswijk

gebracht. Op 25 augustus werd ontruiming gelast via een

deurwaardersexploot. Het voornaamste doel van Palulu was om

verlichting te brengen voor de nu met uitzetting bedreigde gezinnen

en het complex als doorgangshuis instellen voor Sozavo.

Er is destijds een voorschot van 2.050.000 euro betaalt aan de

ondernemer voor het complex aan Magnesiumstraat. De totale koopsom

bedroeg 3.250.000 euro. Het restantbedrag waarmee de regering nu

over de brug moet komen is 1,2 miljoen euro. Omdat getalmd is met

de betaling is dit inclusief rente opgelopen tot 1,8 miljoen

euro.

“Dit is allemaal het gevolg van het feit dat stichting Palulu

Woon en Werk Centrum sinds het aantreden van de regering

Santokhi-Brunswijk stelselmatig in gebreke is gebleven de

restantkoopsom te voldoen”, zegt een ingewijde. “De overheid

weigert dit bedrag te betalen waardoor de ondernemer genoodzaakt is

deze gezinnen op straat te zetten.” De werkelijke waarde van het

complex zou naar verluidt meer dan 5,6 miljoen bedragen, maar werd

tegen “een zachte prijs” aan Palulu verkocht.

Het is met complete inrichting en meubilair woonklaar

overgekocht voor de gezinnen. Het complex heeft honderdvijftig

woonunits en beschikt verder over een zwembad, terrassen,

gymfaciliteit, keukens, wasserij, kantine, vergader- en

kantoorruimtes, zes woonhuizen en directieruimte, een magazijn van

duizend vierkante meter en een ruime parkeerplaats. Ook beschikt

het wooncentrum over een eigen stroomaggregaat.

De gezinnen dreigen, naar verluidt, weer naar de Maystraat te

gaan als ze uit de woonunits worden gezet. Voor het terrein aan de

Maystraat heeft stichting Palulu al een bereidverklaring en aan

alle wettelijke verplichtingen voldaan om ervoor in aanmerking te

komen. Tijdens een persconferentie eerder deze week zei president

Santokhi dat de regering voornemens is om flatgebouwen op het Mi

Abri-terrein op te zetten.









