Voormalig governor Robert van Trikt veroordeeld tot 8 jaar

PARAMARIBO – Robert van Trikt, voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en een geldboete van SRD 500.000 of subsidiair zestien maanden gevangenisstraf. De tijd in voorarrest wordt afgetrokken. De rechter acht wel wettelijk en overtuigend bewezen dat Van Trikt in vereniging met andere medeverdachten zich schuldig heeft gemaakt aan het ontvreemden van SRD 2,8 miljard bij de CBvS.

Dat geld is uitgegeven zonder dat er een dekking was. Om dat te doen zijn er verschillende constructies bedacht. Dit heeft hij samen gedaan met medeverdachte ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financi?n.

Het accountantsbedrijf Orion, waarvan Van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe partners waren, wordt verbeurd verklaard. Het wederrechtelijk voordeel van 625.000 euro dat zij hebben genoten, wordt hen ontnomen en een aangeschafte Range Rover wordt in beslag genomen.

Angoe heeft vier jaar gevanggenisstraf opgelegd gekregen.

Kantonrechter Maytrie Kuldip Singh is afgeweken van de eis van de officier van justitie, die tien jaar had ge?ist. Zij heeft rekenening gehouden met het feit dat het de eerste keer is dat Van Trikt in aanmerking is gekomen met de justitie en dat de situatie die hij bij de bank is komen aantreffen ook niet in zijn voordeel heeft gewerkt.

“Ik ben van mening dat u bewust en nauw heeft samengeweerkt met uw medeverdachte om de regels te overtreden. Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat uw handleen ernstige gevolgen heeft gehad voor de bank en de samenleving. Ik ben van mening dat op u op grove wijze de midddelen van de bank heeft verkwist”, zei de rechter. Volgens haar is Van Trikt met een bewust doel bij de bank geplaatst om duidelijk andere belangen te dienen. Met name hun eigen financiele belangen en dat van Gillmore Hoefdraad.

Kuldip Singh zegt gekeken te hebben naar de ernst van de feiten en nadelen die daaruit zijn voortgekomen. “Het kan en mag niet zo zijn dat burgers hard werken, terwijl personen die leiding geven aan finaciele instellingen in strijd handelen met regels en voorbij gaan aan het algemeen belang.” Zij wees erop dat Van Trikt een verantwoordelijke functie heeft gehad als governor van de bank. Hij moest de waarde van de Surinaamse munt waarborgen. Van hem mag een voorbeeldig gedrag verwacht worden. Zowel hij als Angnoe hadden volgens Kuldip Singh als registeraccountants beter moeten weten.

