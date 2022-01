Voorlopig geen toestemming voor Caribbean Airlines

10/01/2022 00:00 – Ivan Cairo

Foto: caribbean-airlines.com

PARAMARIBO – Sinds reguliere vluchten van en naar Suriname weer zijn toegestaan hebben verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen hun operaties op Suriname hervat. Caribbean Airlines echter zal voorlopig hiervoor geen toestemming krijgen. De autoriteiten zijn nog steeds ontstemd dat deze vliegmaatschappij niet naar haar passagiers heeft omgekeken die in Suriname waren gestrand toen in maart 2020 vanwege de Covid-19-pandemie het luchtruim gesloten werd voor reguliere commerci?le vluchten.

“Zolang Caribbean Airlines haar issues met haar passagiers en de reisbureaus niet in orde maakt zal ze van mij geen toestemming krijgen om operatie te hervatten. Suriname is een land waar regels gelden en orde heerst”, zegt minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij is nog steeds boos over de handelwijze van de maatschappij. “Ze is nooit teruggekomen om haar gestrande passagiers op te halen. Ze heeft nooit meer iets van zich laten horen, niet eens een brief. SLM en Fly All Ways hebben ervoor gezorgd dat de gestrande mensen weg konden”, aldus de bdewindsman.

Zolang Caribbean Airlines niet op een fatsoenlijke wijze in overleg treedt met de Surinaamse autoriteiten en andere belanghebbenden blijft de deur dicht. Intussen maakt het bedrijf reclame dat de vluchten op Suriname nog deze maand worden hervat. In eerste instantie werd in de reisbranche bekend dat de vluchten op 13 december vorig jaar zouden worden hervat. Dat ging echter niet door. Vervolgens werd gelanceerd dat op 18 januari officieel de vluchten tussen Zanderij en Piarco op Trinidad en Tobago zullen worden opgepakt. “De maatschappij maakt promotie zonder dat er toestemming van Suriname is om de vluchten te hervatten”, aldus Jubithana.

De minister stelt dat ook het Braziliaanse Gol en het Panamese Copa Airlines hun passagiers in de kou hadden gelaten. Deze laatste heeft intussen zaken met de reisorganisaties in orde gemaakt. Er is naar verluidt een regeling met hen getroffen. Jubithana zegt dat de Associatie van Surinaamse Reisagenten de regering inmiddels heeft laten weten dat ze geen bezwaar heeft tegen hervatting van de vluchten van de Panamese carrier, omdat er overleg is geweest en gewerkt wordt aan afwikkeling van de problemen.

Afgelopen week heeft Copa Airlines de lijndienst tussen Panama-Stad en Paramaribo hervat. Zo meldde Luchtvaartnieuws.nl wat wordt beaamd door de bewindsman. Met de hervatting van deze operatie heeft Suriname weer een non-stop-verbinding met Panama, waar reizigers kunnen overstappen op vluchten naar tientallen bestemmingen in Noord- en Zuid-Amerika. Vanaf nu wordt er elke dinsdag vanuit Panama naar Paramaribo gevlogen met een Boeing 737, behalve in de laatste week van januari. De terugvluchten vinden op de woensdag plaats. Vanaf maart gaat de frequentie omhoog naar twee vluchten per week.

Intussen maakt ook Gol zich op om de operatie op Suriname te hervatten. De minister zegt dat de Braziliaanse carrier evenals Caribbean Airlines ook “zomaar, zonder de problemen die ze had gecre?erd op te lossen wilde terugkeren.” Van de autoriteiten kreeg de Braziliaanse maatschappij evenwel te horen dat zolang er geen goede afspraken zijn tussen haar en de reisagenten van terugkeer naar Suriname geen sprake zal zijn. Gol praat daarom met de reisbranche en zodra vanuit Asra geen bezwaar is, zal ook deze maatschappij weer op Suriname mogen vliegen. Minister Jubithana verwacht dat gelet op de vorderingen dat al binnenkort zou kunnen.

