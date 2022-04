‘Voorgestelde minimumloon is te laag’

01/04/2022 00:00

-

Jason Pinas

C-47-voorzitter Robby Berenstein betwist de methodiek voor het berekenen van het minimumloon.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

De vakbeweging heeft geen boodschap aan de zienswijze van minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken dat het advies van de Nationale Loonraad voor een minimumloon van SRD 15,49 per uur bindend is. C-47-voorzitter Robby Berenstein noemt het bedrag te laag en stelt dat het uiteindelijke besluit door de regering moet worden genomen. De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft daarom per brief gevraagd om verder te onderhandelen. Nu is het minimumloon nog SRD 8,40.

De Nationale Loonraad werd in april vorig jaar

geinstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi en

bracht zes maanden later zijn voorstel uit, gebaseerd op berekening

van de commissie Armoedegrensbepaling. Die werkgroep komt tot een

maandinkomen van SRD 3.097 per volwassen persoon. Kuldipsingh maakt

geen geheim van haar zienswijze over het protest tegen het

minimumloon en de armoedegrens. “Wij hebben als ministerie gekozen

voor dialoog met verschillende organisaties. In feite hoefde dat

niet, want het advies is bindend voor het ministerie. Dus wij

hadden ervoor kunnen kiezen om het bekend te maken.”

Hoewel de bewindsvrouw duidelijk maakt niet van plan te zijn af

te wijken van het advies van de Nationale Loonraad, staat ze open

voor overleg met de vakbeweging. “We hopen dat we begin april het

minimumloon bekend kunnen maken, want we kunnen als ministerie en

als samenleving ook niet langer wachten.” Ze onderstreept dat AWJ

ernaar streeft om elk jaar met een nieuw uurloon te

komen.

Onjuiste methodiek

Berenstein zegt dat Ravaksur wacht op een reactie op het verzoek

om verder te onderhandelen. “We kijken dan wat er uit de bus komt.

Ons fundamentele probleem is de methodiek die is toegepast om tot

het geadviseerde bedrag te komen. Er is gewerkt met een

armoedegrens die is vastgesteld op basis van een ‘gezin dat bestaat

uit een persoon, maar dat is totaal buiten de realiteit. Dus de

basis van de totstandkoming is onacceptabel voor ons. Het is

overigens ook tegen de ILO-conventie die hierover handelt”, zegt de

vakbondsman.

Berenstein zegt dat de vakbeweging geen probleem heeft om op

basis van draagkracht van bedrijven tot een compromis te komen.

Maar dat kan, zegt hij, pas gebeuren wanneer de armoedegrens door

de juiste methodieken, zoals opgenomen in de ILO-conventie, is

vastgesteld. Wanneer dat is gebeurd kunnen partijen dan met in

achtneming van macro-economische en bedrijfsomstandigheden en

vooral de situatie van de werkers tot een evenwichtig en breed

gedragen minimumloon komen.

“We kunnen dan misschien geleidelijk aan komen tot het juiste

bedrag. Maar we kunnen niet gewoon uit het hoofd zeggen dat het

bedrijfsleven een bepaald bedrag niet kan betalen”, benadrukt

Berenstein. “Die indruk krijgen we soms, omdat er geen enkel

economisch argument is gepresenteerd op basis waarvan het

bedrijfsleven een bepaald bedrag niet kan betalen. Wij zijn gewoon

voor een correcte procedure en een waardig minimumloon waarmee op

zijn minst de kosten van levensonderhoud binnen een gezin gedekt

zouden moeten kunnen worden.”

Berenstein wijst erop dat een goed minimumuurloon ook in het

voordeel van de staat zal werken. Omdat werknemers die weinig

verdienen uiteindelijk in het sociale bestand van de overheid

zullen belanden. “Al deze zaken moeten in aanmerking worden

genomen. Dus er moet rekening worden gehouden met alle aspecten.”

De Ware Tijd verneemt dat de vakbeweging volgens haar

berekening komt op een minimumuurloon van rond de SRD 25.







