Voorbereidingen bezoek Bolsonaro in volle gang

17/01/2022 11:11

Miriam Mac Intosh (l), directeur van het ministerie van Bibis, heeft de voorbereidingsmeeting over het bezoek van Bolsonaro voorgezeten. Foto: CDS

PARAMARIBO – De voorbereidingen voor het bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aan Suriname zijn in volle gang. “Het voorwerk is in volle gang in beide landen en verloopt goed. Er is continue overleg tussen de verschillende counterparts van Suriname en Brazili?”, zegt Miriam Mac Intosh, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis). Bolsonaro arriveert donderdag.

Op het ministerie van Bibis was zondag een ‘voorbereidend overleg’ met stakeholders en werkgroepen van Suriname en Brazili?, meldt de Communicatie Dienst Suriname. De meeting werd voorgezeten door Mac Intosh en ambassadeur Lopes Mendes de Azeredo van Brazili?. De voorbereidingscommissie in Suriname bestaat uit vertegenwoordigers en functionarissen van het kabinet van de president, diens veiligheidsadviseur, het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), de ministeries Bibis, Defensie, Justitie en Politie en Volksgezondheid, de Communicatie Dienst Suriname (CDS) en de Adolf Pengel International Luchthaven.

De Braziliaanse presidenti?le delegatie zal op Zanderij welkom geheten worden door een Surinaamse delegatie met daarin onder meer de vicepresident, de ministers Albert Ramdin van Bibis, Krishna Mathoera van Defensie en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Ook districtscommissaris Marl?ne Joden van Para, kolonel Henri van Axeldongen van het Nationaal Leger en ambassadeur Lopes Mendes de Azeredo maken deel uit van het ontvangstcomit?.

President Santokhi zal de Braziliaanse delegatie ontvangen op het presidentieel paleis. Na bilaterale gesprekken zullen Santokhi en Bolsonaro overgaan tot het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Beide presidenten hebben ook een ontmoeting met hun Guyanese ambtgenoot Mohamed Irfaan Ali, die een werkbezoek brengt aan Suriname. Vrijdag vertrekt de Braziliaanse delegatie naar Guyana.

