Voorbereiding Odesur ‘erg zwaar’

Feranto Stuger, Ezra Rodrigues, Xophania Defares en Kealyn Djoparto trainen keihard voor de Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen.

PARAMARIBO –

“Ik had een betere start verwacht. Zo had de conditie er al in moeten zitten.” Bondscoach Fabienne Nabibaks had veel betere resultaten, dan nu het geval is, voor ogen van Kealyn Djoparto (De Dolfijn), Xophania Defares, Ezra Rodrigues en Feranto Stuger (Neptunes) die worden klaargestoomd voor de Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen (Youth Odesur) die van 28 april tot 8 mei worden gehouden in Rosario, Argentinie.

Blessures en het niet kunnen trainen vanwege school zijn enkele

oorzaken waarom het viertal nog niet op het gewenste niveau is.

“Het zijn zwemmers van verschillende clubs en elke vereniging heeft

zijn eigen trainingsschema. Dat heeft het moeilijker gemaakt om een

programma voor hen te schrijven”, legt de coach uit aande Ware

Tijd.

Vertrouwen

De selectie is twee weken in training, maar mentaal nog niet

ready. Nabibaks hoopt dat het kwartet de komende weken meer op

snelheid kan werken in plaats van op uithoudingsvermogen. “De

bedoeling is dat ze gaan pieken bij de wedstrijden, maar het

resultaat hangt af van hoe vaak ze trainen.”

De coach weet waar de schoen wringt en is vastberaden de

zwemmers op een lijn te krijgen. “Wij waren maandag niet in het

bad, maar hebben een diepgaand gesprek gevoerd over de stand van

zaken. Ik weet dat ze een korte periode hebben om zich voor te

bereiden. Ze moeten wel vertrouwen in mij hebben dat ik ze kan

leiden tijdens de wedstrijden.”

Alle zwemmers geven toe dat de trainingen erg zwaar zijn. Stuger

(18) focust zich op een finaleplek, want realistisch bekeken zijn

volgens hem Brazilie en Argentinie nu aan top. “Zij hadden

misschien meer tijd en thuiswedstrijden om zich voor te bereiden

Wij hebben dat niet gehad. Ik weet dat het echt zwaar zal zijn en

op een heel ander niveau.”

Persoonlijk record

Hij verwacht wel dat hij zijn persoonlijk record kan verbeteren

op de 50 meter vrije- en 50 m vlinderslag. “Na lange tijd train ik

weer zo keihard. Na elke trainingsdag ga ik doodmoe naar huis.

Meestal doe ik mijn huiswerk voordat ik naar de training ga, want

daarna ben ik kapot.”

Rodrigues (17) komt uit op de 50 en 100 meter vrije- en

vlinderslag. Hij ziet net als Stuger de mogelijkheid om zijn

persoonlijk record te verscherpen. Een finaleplek halen is voor hem

koffiedik kijken, omdat de jongens in Zuid-Amerika heel snel zijn.

“Onze conditie is nu op nul en ik had niet verwacht meteen zo hard

te moeten trainen. Mentaal ben ik ook nog niet ready en met mijn

repetities op school is het niet goed gegaan.”

Zwaar programma

Xophania Defares (17) is ingeschreven op de 50 en 100 meter

vlinder- en rugslag en 50 meter schoolslag. De trainingen

beschrijft ze als “dodelijk”. “Soms botsen de trainingen in de

ochtend met de schooluren en moeten mijn ouders echt racen om me

naar school te brengen.”

Ze wil in elk geval op de 50 en 100 meter vlinderslag een

finaleplek afdwingen. “Ik verwacht zware competitie. Als ik eraan

denk is het een beetje eng en spannend, want als ik naar de tijden

van de meisjes kijk in Zuid-Amerika zijn ze best scherp. Maar dat

schrikt me niet af om ervoor te gaan.”

Djoparto (15) zal ook op vijf zwemonderdelen meedoen: 50 meter

vrije-, vlinder- en rugslag en 50 en 100 meter schoolslag. Ze

focust zich op de rugslag. “Mijn benen zijn wel snel daarvoor merk

ik.” Ook zij verwacht haar persoonlijk record te verbeteren. “De

trainingen zijn zwaar tot nu toe, maar het is nodig voor de spelen,

omdat de zwemmers van Zuid-Amerika erg snel zijn. Wij hebben een

strenge coach en ik vind dat prima, want je moet hier harder

trainen en snel gaan, zodat het makkelijker wordt tijdens de

wedstrijden.”







