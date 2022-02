Vooralsnog geen groen licht voor evenementen

26/02/2022 10:03



PARAMARIBO –

Het ministerie van Volksgezondheid geeft voorlopig geen toestemming voor het organiseren van evenementen. “Het organiseren van evenementen is vooralsnog niet toegestaan”, wordt benadrukt in een uitgegeven verklaring. “Uit diverse berichten is naar voren gekomen alsof het ministerie toestemming zou hebben gegeven aan organisatoren voor het houden van een festival in de maand maart.”

Volksgezondheid heeft, aldus de verklaring, diverse gesprekken

gehad met organisatoren van evenementen en staat open voor elke

organisator om van gedachten te wisselen. “Entertainment Bondru is

ook op gesprek geweest bij minister Ramadhin waar het voorstel is

gedaan om een pilot-event te organiseren in de vorm van een

festival op 13 maart 2022″, wordt bevestigd.

De bewindsman heeft aangegeven dat er een voorstel van het

festival opgestuurd kan worden met de protocollen naar het

ministerie. Het zal dan worden gescreend door de ‘werkgroep

protocollen’, om na te gaan of het mogelijk is om dit pilot-event

te houden in de vorm van een festival. Volksgezondheid heeft het

voorstel nog niet ontvangen, “en is er dus vanuit het ministerie

nog geen besluit genomen over het organiseren van dit pilot

event”.







