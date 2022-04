Voor vierhonderd leerlingen Brokopondo dreigt geen onderwijs

27/04/2022 00:00

-

Samuel Wens

De weg naar het dorpje Tapuripa is ondergelopen.

Foto: Raoul Roeplal



BROKOPONDO –

Voor de ongeveer vierhonderd leerlingen van de Balling Sula-school te Balling Sula en Frank Jozef Pryor-school te Tapuripa, beide van de EBGS, in het district Brokopondo dreigt het onderwijs niet van start te gaan op 3 mei. Als gevolg van de overstromingen door het spuien van overtollig water uit het stuwmeer zullen de leerlingen niet opgevangen kunnen worden.

De school in Balling Sula is ondergelopen en de weg die naar de

school in Tapuripa leidt is in een rivier veranderd. “Je hebt een

boot nodig om de school te bereiken”, zegt schoolleider Naomi

Turny. Een van de onderwijzerswoningen is ook ondergelopen.

Gevreesd wordt dat meerdere onderwijswoningen dit lot wacht, want

het water blijft almaar stijgen. “Het water is nu vlak bij de

andere woningen. Een lokale kracht is al verhuisd”, vertelt de

schoolleider.

Voor leerkrachten die niet afkomstig zijn uit het gebied is de

situatie extra zorgelijk, want zij beschikken niet over hoger

gelegen locaties waarheen zij hun spullen tijdelijk kunnen

verplaatsen. De schoolleider is wel bereid de school per boot te

bezoeken als zij tijdelijk een woning krijgt toegewezen.

De situatie in Balling Sula is anders. Daar is de kans aanwezig

dat de inventaris verloren gaat, zegt schoolleider Hermiena

Kastierie. Het is voor het eerst dat het water zo hoog is dat de

school in gevaar komt. De leerlingen moeten voorlopig

opgevangen worden in het kerkgebouw en de recreatiezaal van het

dorp, stelt Kasterie voor.

Michel Felisi van de Taskforce Onderwijs Binnenland van het

ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en cultuur (Minowc)

reageert desgevraagd dat de scholen 3 mei weer beginnen.

Schooleider Turny stelt zich op het standpunt dat zich

overmachtssituaties voordoen met hoogwaterstand, maar de kwaliteit

van de leefomstandigheden van de leerkrachten in de dorpen goed

moet zijn. “Het is aan Minowc en de EBGS om ons goede opvang te

bieden”, stelt Turny.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina