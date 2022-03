Volleybalsters Yelyco behouden ongeslagen status Champions League

06/03/2022 20:27

John Zaalman

Speelsters van Yelyco vieren de overwinning op Cosma.

Foto: John Zaalman



SAINT-LAURENT DU MARONI –

Yelyco en Gideon uit Suriname zijn net als Arc en Ciel Guyanais uit Frans-Guyana bij de vrouwen nog ongeslagen in de Volleybal Champions League. Yelyco kreeg Cosma zondagmiddag in Saint-Laurent du Maroni met 3-0 op de knieen (25-20, 25-21, 26-24).

Gideon was vrij, terwijl Arc en Ciel Guyanais de Scholen

Volleybalvereniging (SVV) in straight sets klopte (25-19, 25-14,

25-13) in de Maximin Noel Municipal Hall, dezelfde hal waarin

Yelyco in actie kwam. Captain Kimberly Budel geeft toe dat Yelyco

heeft moeten knokken voor de zege.

De Surinaamse ploeg werd vooral in de derde set op de proef

gesteld; ze veerde van een achterstand terug om die dankzij

opeenvolgende aces van Farahnaz Levens te winnen. “Cosma had een

langer team dan ons, maar daarnaast viel de concentratie soms ook

weg bij ons”, onderkent Budel.

“Op bepaalde momenten werden ook geen opdrachten uitgevoerd,

maar zijn we daarna toch keihard gaan hosselen.” Budel vindt het

fijn dat Yelyco nog perfect is, “maar ik hoop iedereen op de

training te zien”, merkt de aanvoerster op.

Bazooka bleef bij de vrouwen zonder winst nadat het met 3-0

(25-12, 25-18, 25-6) klop kreeg van Matoury.

Mannen

Yellow Birds-aanvaller Joshua Dwarkasing (19)

probeert het blok van Sport Guyanais te omzeilen.

Foto: John Zaalman

Bij de mannen heeft Yellow Birds het verlies tegen Yelyco goed

gemaakt door het Franse Sport Guyanais met 3-0 (25-20, 25-20,

25-21) terug te wijzen. “Deze overwinning moet gezien worden als

een goede boost”, zegt Yellow Birds-captain Leonel Mahabali.

Zelf kijkt hij terug op een redelijke partij tegen Sport

Guyanais. “De bal heeft vandaag wel een grote rol gespeeld. We

moesten eraan wennen, maar na het maken van afspraken gelukte het

ons beter te spelen.” Mahabali onderkent dat onder meer de

servicedruk hebben geholpen aan de betere vertoning. “Ik kijk

verder naar een positief verloop toe van dit toernooi en hoop op

winst tegen beide Franse ploegen waar tegen we nog moeten spelen”,

verwijst hij naar Geldar en Montjoly.

Bazooka heeft het zoet der overwinningen eindelijk kunnen smaken

nadat in Complexe Sportif Bertene met 3-0 (25-21, 25-19, 25-15)

werd gewonnen van Cosma. “Ik kijk positief terug op de wedstrijd”,

onderstreept Lionel Blokland. “Cosma was wel geen moeilijke

tegenstander, maar we hebben ook goed gespeeld. We gaan in onze

laatste wedstrijd in Frans-Guyana tegen Geldar ook voor winst”,

aldus de Bazooka-aanvoerder over de wedstrijd op 3 april.

Yelyco incasseerde zijn eerste nederlaag in deze competitie door

in vier sets te verliezen van Montjoly, dat met 25-23, 23-25,

25-20, 25-17 triomfeerde. De Surinaamse kampioen werd in de vierde

set benadeeld door de Franse arbiter Pham My-Linh, die een

succesvolle actie van Keven Sporkslede bij 16-19 afkeurde.

De Francaise bleef ondanks haar collega-referee Saidah Loe Sack

Sioe van Suriname de actie probeerde te corrigeren en het ageren

van het publiek, bij haar standpunt. De frustratie werkte door bij

de Yelyco-spelers, die daarna fouten maakten en de laatste actie

van Adyante Akiemboto gepareerd zagen worden. Chantal Karsters

en Naduschka Straal waren de andere Surinaamse arbiters.

Avery Molijn (m) scoort uit deze actie

een punt voor Bazooka tegen Cosma. Foto: John

Zaalman







