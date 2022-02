Volleybalsters SVV in eindtoernooi

03/02/2022 02:02 – John Zaalman

SVV-aanvalster Ketura Heijmans smasht de bal over het blok van Preciosa Denswil van Bazooka. Foto: John Zaalman

PARAMARIBO – De Scholen Volleybalverening (SVV) heeft het eindtoernooi van de vrouwencompetitie van de Surinaamse Volleybalbond gehaald. In de cruciale wedstrijd van woensdagavond werd een 25-16, 25-20, 25-19 triomf behaald op Bazooka.

SVV zal als nummer twee uit cluster Paramaribo samen met nummer ??n Yelyco de degens kruisen met Gideon en Delco, de top twee uit de cluster Saramacca/Wanica. Na een round robinronde plaatst de winnaar zich automatisch voor de eindstrijd, terwijl de nummers twee en drie een best-of-three spelen voor de andere finaleplek. De titelstrijd wordt een best-of-five.

SVV was woensdagavond vanaf het begin de agressor. Vooral Ketura Heijmans was zowel in de verdediging als aanval een doorn in het oog van Bazooka. Bij het net genoot ze goede ondersteuning van onder anderen Romelsa Kemper en Sharelleton Jubithana. Bij Bazooka oogstte vooral Alta Hidalgo veel bekijks in de tweede set met haar hossel- en gedurfd spel in de aanval en verdediging. Jane Naarden, Rabella King en Kim Hoefdraad leverden een bijdrage, maar konden niet voorkomen dat Bazooka ten onderging.

SVV-coach Claudius Straal keek terug op een redelijk goed gespeelde partij van zijn jongelingen. “We hebben iets anders uitgeprobeerd en het is gelukt. Heijmans speelde namelijk mid-achter als ze nou voor was of achter”, legde de coach uit. Tegenhanger Lionel Blokland vond dat zijn speelsters harder moeten werken. “Het verlies betekent zonder meer dat we uit de play-off zijn. We hadden wat uitvallers, maar zullen harder moeten trainen.”

Andere scores: mannen eerste klasse (eindtoernooi): SVV – Inta Boys 2-0 (25-18, 25-13); U15-meisjes: Yelyco – SVV 3 2-0 (25-13, 25-9).

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina