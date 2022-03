Volleybalfinale: U23 Yellow Birds dwingt beslissingsduel af

09/03/2022 21:12

-

John Zaalman

Shemar Jameson (2) en Anferney Schmeltz (9) van Yellow Birds proberen de actie van Livo-aanvaller Dean Kasdi te stoppen.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Yellow Birds heeft in de U23-jongensjeugdfinale van de Surinaamse Volleybalbond een beslissingswedstrijd afgedwongen door favoriet Livo woensdagavond in een zinderende wedstrijd met 25-22, 21-25, 15-12 te verslaan. De overwinning is de eerste dit seizoen van de Gele Vogels op de ploeg uit Livorno en omgeving.

Arbiter Chantal Karsters kleurde Yellow Birds-aanvaller Denzel

Zinhagel bij 12-12 in de tiebreaker geel wegens ageren. Die set zat

vol spanning en sensatie, waarbij het goed opgekomen publiek met

volle teugen genoot. Shemar Jameson maakte de wedstrijd af met een

monster blok op Ethan Asimia.

“We proberen al een tijdje te winnen van ze en het is ons

eindelijk gelukt. Het is ook onze eerste wedstrijd waarbij we

voltallig waren”, reageerde Yellow Birds-captain Anferney Schmeltz.

Volgens hem heeft samenspel geresulteerd in het resultaat. “Het

enthousiasme zat erin en we hebben het van elkaar moeten hebben.”

Schmeltz ruikt het kampioenschap al. “We gaan ervoor.”

Diego Heijns vindt dat het verlies gelegen heeft aan het feit

dat Livo niet dezelfde focus had zoals in game 1. “We hadden een

bepaalde druk op ons met het idee dat we al hadden gewonnen”, geeft

de Livo-aanvoerder toe. Hij is niet teleurgesteld. “It’s all in

the game. We gaan de beslissingswedstrijd met de focus van

game 1 tegemoet en werken aan wat vandaag mis is gegaan.”







