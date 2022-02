The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

De mannen- en vrouwenvolleybalclubs van Yellow Birds en Gideon hebben de eer van Suriname hoog gehouden in Saint-Laurent du Maroni, Frans-Guyana. Bij de officiële start van de Champions League-competitie werd zondag in straight sets gewonnen van de Franse ploeg Cosma. Yellow Birds triomfeerde in Maximin Noël Municipal Hall met 25-14, 25-17, 25-20 en Gideon was in Complexe Sportif Bertene Juminer met 25-16, 28-26, 25-20 te sterk.