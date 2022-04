Volksgezondheid wil gemeenschap bewustmaken van gezondheid

05/04/2022 19:58

-

Aidy Pinas





PARAMARIBO –

Het ministerie van Volksgezondheid komt binnenkort met een project om de gemeenschap bewust te maken van haar gezondheid. Dit laat de minister van Volksgezonheid, Amar Ramadin, weten. Bij de uitvoering zal er worden samengewerkt met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de Stichting Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst.

Mensen zijn in de voorbije periode niet meer optimaal naar de

dokter geweest voor reguliere kwalen. Ook het

kindervaccinatieprogramma dat ‘verwaarloosd’ is zal aandacht

krijgen. Het is de bedoeling om langs scholen en organisaties te

gaan en in de wijken om de gemeenschap te motiveren en bewust te

maken.

Ramadin laat verder ook optekenen dat de milieu-inspecteurs

spoedig weer zichtbaar zullen zijn. “We gaan weer starten met

erfinspectie. De gemeenschap moet niet vergeten dat er ook dengue

is en andere soortgelijke ziekten. Ik roept de horecasector op om

zaken in orde te maken, want BOG en milieu-inspectie zullen de

keukens en vetputten weer inspecteren.”

De aandacht voor covid zal blijven. Kwetsbare groepen moeten via

de huisarts bereikt worden en gemotiveerd worden om zich te laten

vaccineren. Hierdoor kunnen ze ernstige complicaties voorkomen bij

besmetting met het covid virus.

“Ik zeg niet dat je het niet niet zal

overleven wanneer je niet gevaccineerd bent, maar het

is voordelig als je je laat vaccineren”, wenst de bewindsman te

benadrukken. De focus zal vooral liggen op de risicogroepen en

gebieden waar er sprake is van een lage vaccinatiegraad. De

focusgroep is twaalf jaar en ouder.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina