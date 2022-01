Volksgezondheid: ‘Omicronvariant in Suriname’

10/01/2022 19:31 – Van onze redactie

PARAMARIBO – De omicronvariant van het coronavirus is officieel vastgesteld in Suriname. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandagavond bekendgemaakt. Eerder hadden verschillende autoriteiten al het vermoeden uitgesproken over aanwezigheid van de variant in het land.

In het persbericht benadrukt het ministerie van Volksgezondheid de winst en noodzaak van het vaccineren tegen Covid-19. “Met de aanwezigheid van de Omicronvariant in Suriname, is het nu ten zeerste aangeraden om zich te vaccineren en te houden aan alle preventieve maatregelen om ernstige ziekte te voorkomen en de verspreiding tegen te gaan”, aldus het ministerie.

Volksgezondheid, dat regelmatig Covid-19-monsters verzamelt voor genetic sequencing in het buiteland, laat weten dat de resultaten van de laatste batch met samples bevestigen dat omicron in het land is. Na de explosieve stijging rond de jaarwisseling werd al gesuggereerd dat de variant rondwaarde.

In Suriname kan alleen worden vastgesteld dat iemand wel of geen Covid-19 heeft. Om na te gaan om welke variant van het coronavirus het specifiek gaat, is er speciaal onderzoek nodig. Het Nederlandse laboratorium van de Erasmus Universiteit in Rotterdam doet dat kosteloos voor Suriname.

