Volksgezondheid: ‘Niet alle sneltesten betrouwbaar’

10/01/2022 16:04 – Van onze redactie

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor neppe antigeentesten.

PARAMARIBO – “Niet alle antigeentesten die verkrijgbaar zijn, zijn even betrouwbaar.” Die waarschuwing heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag gedaan via de Communicatiedienst Suriname. Het departement zegt de afgelopen periode vaker vragen te hebben gekregen over de toepassing van zelftesten voor Covid-19 thuis.

Volksgezondheid is ervan op de hoogte dat er op diverse plekken in Suriname antigeen sneltesten voor de diagnostiek van Covid-19 worden verhandeld. Hoewel het ministerie niet tegen de toepassing van zelftesten is, wordt opgemerkt dat niet alle antigeentesten even betrouwbaar zijn. “Het is belangrijk dat voor de diagnostiek van Covid-19 er een betrouwbare test wordt gebruikt.” Importeurs en bedrijven die antigeentesten verhandelen wordt gevraagd om slechts testen in te voeren en te verhandelen die voorkomen op de lijst van aanbevolen antigeentesten.

Om de betrouwbaarheid van het testresultaat te verhogen, adviseert Volksgezondheid dat de test wordt uitgevoerd door de huisarts. Op hen wordt een beroep gedaan om de uitvoering van de zelftest te laten plaatsvinden onder hun supervisie voor de bij hun ingeschreven pati?nten. Het resultaat moet daarna door de arts worden doorgegeven aan het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Het ministerie werkt momenteel aan een instructiefilmpje voor de juiste procedure van sneltesten.

Om de druk op de swabposten enigzins te verminderen, heeft het ministerie besloten de openingstijden van de units bij het BOG en Tropclinic te verruimen naar acht uur ‘s avonds. “Met de verruiming wordt getracht om de drukte bij de swabposten en de daaraan gekoppelde crowding te voorkomen”, verklaart het departement. De afgelopen dagen was er een flinke rust bij zowel swabunits als prikpunten en vormden zich lange rijen, waarbij de sociale afstand niet in acht werd genomen.

