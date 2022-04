Volksgezondheid betreurt aanpak medische staf AZP

17/04/2022 00:00

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag duidelijk gemaakt niet te zijn gediend van het communique van het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waarin wordt gewaarschuwd dat afbouw van de zorg reeel is en dat “lijden en overlijden” niet zijn uitgesloten als dat gebeurt. “Het ministerie betreurt de wijze waarop het medisch stafbestuur de problemen in de zorg, zonder zich te vergewissen van de actuele stand van zaken, wenst te bespreken”, aldus Volksgezondheid.

In zijn verklaring wordt aangegeven dat een medisch stafbestuur

niet de gesprekspartner is van het ministerie. In zijn communique

was gesteld dat verschillende leden van het AZP-stafbestuur, alsook

vakgroepen en hun hoofden, meerdere malen signalen hebben gegeven

aan de (nieuwe) regering. “Met name de directeur en minister van

Volksgezondheid is voorgehouden dat er sprake is van ernstig verval

van de tweedelijns medische zorg.”

Volksgezondheid countert zaterdag en noemt het zelfstandig naar

buiten treden van een stafbestuur niet in lijn met wat van hem mag

worden verwacht, omdat de bestaande structuren al genoeg ruimte

bieden om in overleg met hun directie te treden. “En voor het

ministerie is het geen doen en niet passend om daarbuiten om te

gaan en rechtstreeks met de staven van de ziekenhuizen deze zaken

apart te bespreken of overleg daaromtrent te voeren”, verschoont

Volksgezondheid zich. Benadrukt wordt dat suggesties aan het

ministerie over de zorg “altijd welkom zijn bij ons, uiteraard met

medeweten/instemming van de ziekenhuisdirectie”.

De medische staf van AZP had zich volgens het departement tot

zijn ziekenhuisdirectie moeten wenden. “Elk medisch stafbestuur van

ieder ziekenhuis heeft een eigen taak in de zorg, met name in het

ziekenhuis waar de artsen te werk zijn gesteld. Die taak staat niet

op zichzelf, maar in relatie tot het ziekenhuis, met name de

ziekenhuisdirectie. Overleg, regelmatig overleg zelfs, met hun

directie zou een gangbaar patroon moeten zijn. Zo komt men dan ook

te weten welke zaken vanuit de directie van het ziekenhuis of

vanuit het ministerie worden besproken en in gang zijn gezet dan

wel aangepakt.”

Het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

wordt daarom door het ministerie geadviseerd in overleg te treden

met de directie van het ziekenhuis om de dringende tekorten te

bespreken, waarna de directie met Volksgezondheid kan werken aan

oplossingen van zaken die nog open staan. Alle actoren in de zorg

worden door het departement opgeroepen om een bijdrage te leveren,

“hetzij direct, hetzij indirect, om op constructieve wijze bij te

dragen in het traject naar veranderingen in de zorg”.

Financiele perikelen

De problemen in de zorg worden niet ontkend door

Volksgezondheid, die opmerkt dat “in zijn algemeenheid verwoesting

nu eenmaal sneller gaat dan de wederopbouw, zeker als er geen

financiele middelen zijn”. Ook wordt onomwonden gesteld dat

ziekenhuisdirecties primair verantwoordelijk zijn voor zowel de

personele invulling als alle randvoorwaarden die aanwezig moeten

zijn om optimale zorg te bieden. Het ministerie en de regering zijn

wel eindverantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en

het garanderen voor de toegang tot medische zorg.

Het grootste probleem volgens Volksgezondheid is het ontbreken

van financiele middelen wat zijn weerslag heeft gehad op de zorg.

“We zijn nog niet helemaal uit die problemen, maar er wordt gestaag

aan gewerkt.” Ook wordt aangetekend dat elke regering wereldwijd

ook te kampen heeft met de enorme schade aan de gezondheidszorg

door Covid-19. “De regering-Santokhi/Brunswijk heeft een financiele

chaos overgenomen. De gevolgen daarvan, maar ook de structurele

verwaarlozing van de gezondheidszorg in Suriname, blijkt nu in de

zorg hard toe te slaan.”

Het departement wijst erop dat vanaf het aantreden van het

huidige kabinet Volksgezondheid bezig is geweest om de torenhoge

schulden die zijn achtergelaten in te lopen. Zo zouden

kankerbestralings- en Armulov-behandelingen vanaf 2018 niet zijn

betaald en waren er verder bij diverse instanties openstaande

schulden van miljoen in Surinaamse en Amerikaanse dollars en

euro’s. Vanaf 2018 waren ook de contributies aan de

Wereldgezondheidsorganisatie niet betaald. “Dit is maar het topje

van de ijsberg. We zijn in staat geweest om door prudent beleid

intussen een aantal essentiele zaken in de zorg te realiseren.”

Ook zijn de ligdagtarieven, die sedert 2014 onaangeroerd waren

gebleven, in nog geen tien maanden met 290 procent aangepast.

Verder zijn overige medische diensten en de honoraria van

dienstverleners, onder wie specialisten, artsen, ondersteunende

diensten, zoals laboratoria en radiologie, in 2021 aangepast. Het

ministerie noemt andere verworvenheden, zoals aanschaf van

equipment voor de NICU, financiele ondersteuning aan de

cardio-thoracale zorg, de aanschaf van een hypermoderne CT-scan,

toestemming voor de afbouw van het Suriname Eye Centre en de

renovatie en moderne upgrade van de Spoedeisende Hulp in het

AZP.

Ook worden binnenkort negen ambulances gedistribueerd onder de

diverse instellingen. “Er zijn nog veel meer projecten waar op dit

moment aan wordt gewerkt, inclusief het macro beleid in de

gezondheidszorg.” Over twee maanden moet het assessment rapport af

zijn, waarvoor Volksgezondheid deskundigen om een finaal advies

heeft gevraagd over “brandende issues”, waaronder een passend

zorgverzekeringsstelsel, financieringsmodellen voor de zorg,

adequate allocatie van middelen en beloningsstructuren voor de

diverse dienstverleners.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina