Volksgezondheid bekijkt inzetten buitenlandse zorgwerkers

PARAMARIBO –

Na de noodkreet over de penibele situatie op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft het ministerie van Volksgezondheid woensdagmiddag laten weten dat het bekijkt om het personeelstekort acuut weg te werken door buitenlandse zorgwerkers in te zetten. Daarmee zal de zorg zijn gegarandeerd.

Op basis van het huidige personeelsbestand is er volgens

Volksgezondheid een tekort van veertien NICU-verpleegkundigen.

Aangegeven wordt dat het ministerie al geruime tijd in gesprek is

met het AZP en de vakgroep kindergeneeskunde om diverse

oplossingsmodellen uit te werken.

Volksgezondheid zegt zich samen met de diverse instellingen te

buigen over de wijziging en invoering van maatregelen om de

braindrain tegen te gaan. “Daarbij is niet uitgesloten dat het

wijzigen van de loonstructuur een belangrijke maatregel is om dit

probleem tegen te gaan”, beseft het departement.

Op korte termijn wordt gekeken naar motiverende maatregelen naar

specialistisch zorgpersoneel toe, zodat hun wegtrekken wordt

tegengehouden. Als middellang- en langetermijnoplossing is er een

traject uitgestippeld om algemeen zorgpersoneel op te leiden om op

een duurzame manier de specialistische zorgwerkers te ondersteunen

in de dagelijkse werkzaamheden.

In het persbericht erkent het ministerie dat het wegtrekken van

gekwalificeerd specialistisch zorgpersoneel een van de

belangrijkste uitdagingen op dit moment is, die zorgt voor

personeelsuitdagingen op de diverse specialistische afdelingen van

gezondheidsinstellingen. Het doet daarom een beroep op alle

zorgwerkers om zich zoveel als mogelijk in te zetten voor de

zorgvragers. “Het ministerie garandeert de zorgwerkers dat er met

voortvarendheid wordt gewerkt aan de issues in de zorgsector”,

aldus Volksgezondheid.







