Voetballer Quincy Promes ook verdacht van drugshandel

De Surinaams-Nederlandse voetballer en Oranje-international Quincy Promes (30) wordt ook verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Daarom werd hij door de politie afgeluisterd. Dat stellen opsporingsbronnen tegenover het Nederlandse dagblad De Telegraaf.

Door de telefoontap kwam de Nederlandse politie aan de

bekentenis van Promes dat hij in juli 2020 zijn neef op een

familiefeest in Abcoude met een mes in zijn knie had gestoken. Dat

zou hij in meerdere gesprekken met zijn familie hebben toegegeven.

De aanvaller was op dat moment bij de politie in beeld vanwege

betrokkenheid bij drugshandel en daarom werd zijn telefoon

afgeluisterd.

Volgens bronnen zou Promes samen met familie geld geinvesteerd

hebben in een partij cocaine. Dat zou specifiek gaan om de ruim

vierduizend kilo van de harddrugs die in april 2020 door de

Belgische politie werd onderschept in Antwerpen. Daarvoor werden

destijds meerdere uithalers uit Amsterdam Zuidoost opgepakt. De

drugs hadden een groothandelswaarde van 120 miljoen euro. De

straatwaarde lag nog veel hoger.

Willen doodsteken

Eerder deze week maakte het Openbaar Ministerie (OM) in

Amsterdam bekend dat Promes voor het neersteken van zijn neef wordt

vervolgd voor poging tot moord. Eerder was de voetballer

aangeklaagd voor poging tot doodslag, danwel zware mishandeling. In

de transcriptie van de afgeluisterde tapgesprekken zou naar voren

komen dat Promes zijn neef echter dood wilde steken. De

telefoongesprekken vonden plaats in de nacht kort na de

steekpartij.

Promes staat onder contract van voetbalclub Spartak Moskou.

Volgens opsporingsbronnen staat ook de aanvaller op de nominatie om

aangehouden te worden, maar wordt dat bemoeilijkt omdat hij in de

Russische hoofdstad zou zitten. Het OM zegt niet op de nieuwste

verdenking in te willen gaan. De advocaat van Promes, mr. Gerard

Spong kan er niets over zeggen. “Ik weet van niets”, aldus de

raadsman tegenover De Telegraaf.







