Voetbalgrootheid Foe A Man overleden

09/02/2022 07:32 – Stan Herewood

Leo Marcet (l), August Wooter en August Foe A Man (r) als spelers van de nationale voetbalselectie). Met het overlijden van Marcet in oktober vorig jaar en Foe A Man op 31 januari is de tweemans van Sonny Boys ter ziele.

PARAMARIBO – August Foe A Man, stonfutu van de eens roemruchte, maar niet meer bestaande voetbalcub Sonny Boys, is gaan rusten. Hij overleed op 31 januari op 88-jarige leeftijd en wordt vandaag ten grave gedragen op de Rooms-Katholieke begraafplaats.

‘Gus’, zoals hij liefkozend werd genoemd, begon zijn voetballoopbaan op twaalfjarige leeftijd op het Plein van 12 mei aan de Van Sypesteynlaan. Drie jaar later liet hij zijn kunsten zien op het bekende Mr. Bronsplein aan de Gemenelandsweg. Al in zijn jeugdjaren werd met respect en waardering gesproken over zijn technische kwaliteiten en spelinzicht. In de latere jaren werd hij gevreesd vanwege zijn schotvaardigheid, werd in ‘Onze Sporthelden deel III’ door auteur Guno Hoen (wijlen) neergepend.

Vorig jaar oktober overleed Leo Marcet (86), een andere stonfutu. Beide spelers maakten in de jaren zestig deel uit van het droomelftal van Sonny Boys. Dat team verwierf de naam ‘kampioensdoder’, omdat grote clubs in de hoofdklasse in beslissende wedstrijden om de kampioenstitel struikelden over Sonny Boys, die voor zover bekend nooit de landstitel behaalde, maar ooit wel semikampioen werd.

Foe A Man en Marcet gingen door als een ‘tweemans’: altijd goedgehumeurd en werkten uitstekend samen op het veld. Ook waren ze de trekkers van het team. De keuzeheren bij de nationale voetbalselectie van Suriname, Andr? Kamperveen en Vossie Belgrave, deden vaak een beroep op de twee iconen.

